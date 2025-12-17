Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Paola Pugliese è la moglie di Sal Da Vinci: conosciamola meglio

Sal Da Vinci ha più volte parlato del grande amore della sua vita nel corso di diverse interviste. Il suo nome è Paola Pugliese. Un matrimonio che ha superato la prova del tempo, tagliando il traguardo dei 30 anni, e una famiglia particolarmente unita. Ecco il grande tesoro del cantautore napoletano. Ma cosa sappiamo di lei? Di seguito un po’ di dettagli su Paola e non solo.

Chi è Paola Pugliese

Un amore nato in adolescenza, quello tra Sal Da Vinci e sua moglie Paola Pugliese. Il cantante, annunciato tra i Big di Sanremo 2026, ha più volte parlato della sua splendida famiglia ed ecco tutte le informazioni di dominio pubblico.

Paola Pugliese è nata a Napoli nel 1968. A differenza di suo marito, conduce una vita ben distante dai riflettori. È però stata una presenza chiave nel suo percorso artistico e personale. Si sono conosciuti quando erano poco più che ragazzi. Un amore adolescenziale che forse nessuno dei due pensava realmente potesse durare così tanto.

Lui, all’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, ha spiegato d’averle provate tutte per fare colpo su di lei, che ha un anno in più e, quindi, gli prestava poca attenzione: “Lei non mi filava. Mi chiamò ‘criaturo’ (bambino), ma io sono testardo”.

Per riuscire a conquistarla, Sal fece anche amicizia con il padre di lei. Un tentativo finito in maniera tragicomica. Si dichiarò ai futuri suoceri, che l’accettarono nonostante “il guaio del polpo”.

“Suo padre aveva un acquario di mare con dentro le aragoste vive. Io, senza pensarci, un giorno ci lanciai dentro un polipetto. Si ritrovò solo con lo scheletro dell’aragosta. Mi perdonò, baciai sua figlia e otto anni dopo ci sposammo”.

Oggi Paola è presente sui social, soprattutto su Instagram, dove condivide momenti familiari e scatti con il marito, ma senza mai svelare troppo della sua vita privata o del suo lavoro, confermando una scelta precisa di riservatezza.

Matrimonio e figli

Il matrimonio è stato celebrato nel 1992, consacrando un amore cresciuto insieme alle difficoltà e ai successi: “Io e mia moglie siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. È lei che mi ha dato la forza per farcela”.

Sono sempre stati ben lontani da scandali e clamori, resistendo a tutti i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni. Oggi sono tornati al centro dell’attenzione, dopo Rossetto e caffè e l’annuncio della sua presenza all’Ariston.

Dalla loro unione sono nati due figli: Francesco e Annachiara. Il primo è un classe 1993 e sappiamo che ha seguito le orme paterne. Ha scelto la strada dello spettacolo, come Sal aveva fatto con suo padre. Nel 2019 ha infatti partecipato a The Voice. Si è poi messo in mostra in Gomorra, recitando nella terza e quarta stagione (ha firmato anche due brani per la colonna sonora). Oggi è parte di due bambini, avuto con la moglie Riccarda Ambrosio.

Annachiara è invece nata nel 1998 e ha intrapreso una carriera nel mondo della moda. Molto seguita sui social, sappiamo di lei che ha reso a sua volta i propri genitori dei nonni orgogliosi. Dietro il successo di Sal Da Vinci, c’è dunque una storia d’amore lunga una vita: fatta di discrezione, complicità e famiglia, lontana dai riflettori ma con radici profondissime.

