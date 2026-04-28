Cosa è successo al figlio di Sal Da Vinci: la malattia e la forza del cantante

Cosa è successo al figlio di Sal Da Vinci? La malattia quando era piccolissimo e la forza del cantante napoletano.

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IPA Sal Da Vinci

Sal Da Vinci non è solamente il vincitore di Sanremo 2026, ma è anche un papà e un marito amorevole. L’ha raccontato nella sua hit Per sempre sì! dove parla di un amore incondizionato per la famiglia, ma soprattutto della forza di affrontare le difficoltà della vita. La stessa che il cantante ha dimostrato di avere di fronte alla malattia del figlio Francesco Sorrentino, colpito da una meningite all’età di un anno e mezzo.

Cosa è successo al figlio di Sal Da Vinci

Classe 1993, Francesco Sorrentino è il figlio maggiore di Sal Da Vinci. Ha una sorella, Annachiara, a cui è legatissimo, e nella vita ha seguito le orme paterne. Di mestiere fa il cantautore, non a caso l’abbiamo visto anche sul palco dell’ultimo concerto dell’artista napoletano. Ha preso parte a The Voice of Italy nel 2019, inoltre ha recitato nella quarta stagione di Gomorra.

Se oggi la famiglia di Sal Da Vinci sta vivendo un momento magico e la canzone Per sempre sì! viene cantata in tutto il mondo (anche con versioni in altre lingue), in passato l’artista e i suoi cari hanno vissuto momenti difficili. Primo fra tutti la malattia di Francesco Sorrentino che quando aveva solamente un anno e mezzo venne colpito dalla meningite.

L’artista napoletano aveva raccontato quel periodo delicato in un’intervista rilasciata proprio durante Sanremo 2026. “Non si trovava una via d’uscita, ero disperato – aveva ricordato -. Avevo chiesto una grazia alla Madonna: se si fosse salvato non avrei più cantato. Stavo per fare questo giuramento, ma fui interrotto da una dottoressa che mi chiamò per firmare un esame. Non ho più fatto quel giuramento e oggi ringrazio per quel miracolo: Francesco sta bene”.

Il ricordo della malattia e le parole di Francesco Sorrentino

All’epoca, come già spiegato, Francesco aveva solo un anno e mezzo perciò non ricorda quanto accaduto. Negli anni sono stati i suoi genitori a raccontargli quel periodo della sua esistenza così delicato e doloroso che, per fortuna, è riuscito a superare.

Qualche tempo fa il cantante ne aveva parlato proprio durante un’ospitata a La Volta Buona di Caterina Balivo. “Ho scoperto in seguito di quel momento perché ero molto piccino – aveva spiegato alla conduttrice -. La nostra adolescenza è stata dura da un certo punto di vista, ma i miei non ci hanno mai fatto mancare nulla. Oggi, dall’esterno, si può pensare che siamo cresciuti sotto una campana di vetro, ma non era affatto così. Le vacanze non c’erano”.

La gavetta di Sal Da Vinci d’altronde è stata tutta in salita, con tante cadute e pochi soldi a casa. Accanto a lui la moglie Paola Pugliese. “Ci sono stati periodi in cui ho pensato di mollare tutto. – aveva ammesso Sal Da Vinci – Quando un sogno non si realizza, ti chiedi se è la strada giusta. Ma il fallimento è una prova: non bisogna fermarsi, bisogna andare oltre. Ci sono stati momenti in cui facevamo fatica ad arrivare a fine mese. Io e mia moglie compravamo e rivendevamo collanine per racimolare qualcosa, per non dipendere dalla famiglia. Era dura, ma era una scelta, e le scelte vanno portate fino in fondo”. Un esempio di forza e coraggio che l’artista napoletano ha trasmesso anche ai suoi figli e che oggi rende la sua famiglia ancora più unita.