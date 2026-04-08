Lorella Cuccarini parla per la prima volta delle nozze del figlio: “Voglio diventare nonna”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini parla per la prima volta delle nozze del figlio. Presto infatti Giorgio Capitta sposerà la sua storica fidanzata Sole Galanti, stylist che si occupa anche del look della showgirl.

Lorella Cuccarini parla delle nozze del figlio Giorgio

Lorella Cuccarini da anni è sposata con Silvio Testi, produttore televisivo e musicale il cui vero nome è Silvio Capitta. Un amore importante e duraturo, coronato dalla nascita di quattro figli: Chiara, Sara, Giovanni e Giorgio.

Classe 2000, fratello gemello di Chiara, Giorgio sposerà presto Sole Galanti, sua storica fidanzata che ha un legame speciale con Lorella Cuccarini. L’insegnante di Amici si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi, parlando anche delle nozze e della felicità per questo nuovo traguardo del figlio. “Sono felice – ha detto -. E poi vorrei diventare nonna neanche troppo tardi. E quando lo dico, i miei quattro ragazzi – i piccoli hanno 26 anni – vanno tutti scappando (non è proprio così, gli piace starci intorno)”.

Il dolore nel passato di Lorella Cuccarini

Oggi Lorella Cuccarini è felice, con una famiglia unita e serena, ma nel suo passato non sono mancati momenti duri. “Ho combattuto e poteva anche non funzionare – ha spiegato -. Già sposarmi presto… Sono stata criticata. E poi, a un certo punto, ho deciso di fermarmi. Dovevo fare Buona Domenica per il terzo anno. Mi sono fermata”.

Una scelta, quella di allontanarsi dalla tv, legata ad un aborto e alla volontà di prendersi cura di sè. “Avevo perso un bambino, è stato un dolore immenso – ha raccontato -. Allora mi sono resa conto che proprio quando nella vita ti sembra di avere tanto, di avere tutto, non hai proprio niente. Qualcosa mi diceva di prendermi del tempo. E guardi, avevo quasi tutti contro, mi dicevano: ‘Ma a fronte di nulla – perché tu in questo momento non sei mica incinta – non puoi fare un altro anno importante?'”.

Da sempre il suo punto di riferimento resta il marito Giorgio Capitta. Il primo incontro fra i due avvenuto negli anni Ottanta con Fantastico, programma in cui lavorava Lorella Cuccarini, poi le nozze nel 1991 e la nascita di quattro figli: Sara, nata nel 1994, Giovanni avuto nel 1996, e i gemelli Chiara e Giorgio, classe 2000.

“Devo dire che mi ha aiutato mio marito Silvio – ha spiegato Lorella, parlando dei momenti più difficili della sua vita privata e della carriera -. Mi ha detto: ‘Lorella tu non devi mai personalizzare, devi pensare che quello che ti sta succedendo potrebbe succedere a chiunque in qualunque altra situazione e per qualsiasi altro lavoro. Quello che tu sei non te lo deve togliere nessuno: sei un personaggio forte e sei una donna forte’. Questa frase mi risuonò tanto dentro che oggi è il mio mantra. Se sai che non c’è niente di personale in certe scelte, non perdi il tuo valore. Io so che valgo e oggi, a 60 anni – anche se certo non posso piacere a tutti – nessuno può minare questo mio pensiero”.