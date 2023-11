Shiva è diventato papà. Ad annunciarlo Laura Maisano, la madre del bambino, e lo stesso rapper con l’aiuto dei suoi collaboratori. La notizia della loro dolce attesa aveva fatto il giro del web poco prima del suo arresto: in carcere dal 26 ottobre 2023, Andrea Arrigoni ha condiviso una lettera dedicata al figlio appena nato sul suo profilo Instagram.

Shiva, la lettera dal carcere per il figlio Draco

“Oggi è il giorno più bello della mia vita, ma allo stesso tempo il più triste. È nato mio figlio, ma non mi è stato permesso essere presente al momento della sua nascita. Non pensavo mai di dover scrivere questa lettera, dovevi nascere due settimane fa e so che mi hai aspettato tutto questo tempo, fino all’ultimo ho sperato di esserci ma le cose non sono andate come previsto.” Inizia così la lettera di Shiva: parole affettuosissime per dare il benvenuto a suo figlio, scritte su un foglio a quadretti dalla cella numero 12 di San Vittore.

Il rapper è stato arrestato per tentato omicidio dopo una sparatoria avvenuta davanti alla sua casa discografica a Settimo Milanese in cui ha ferito alle gambe due ragazzi. Un’accusa arrivata un mese prima della nascita del figlio, Draco, nato il 25 novembre, che non gli ha permesso di essere presente al parto. “Ho scoperto della tua nascita dai fuochi d’artificio che hanno fatto per te sapendo così che oggi 25 novembre 2023 è diventato il giorno più importante della mia vita e in mezzo a tutto questo caos tu sei la mia benedizione” ha continuato il rapper, per poi concludere: “Già ti amo alla follia e non vedo l’ora di vederti, non appena avrò il permesso. Questa è la peggior condanna e la peggior lezione che potessi ricevere. Non mi perdonerò mai di questa assenza ma sarà un motivo in più per rimediare con tutto l’amore che ho”.

In moltissimi, tra fan e colleghi, hanno deciso di commentare la lettera, che ha diviso nelle opinioni: da chi si scaglia duramente contro il cantante sottolineando quanto sia giusto che sconti la sua pena, fino agli amici e colleghi rapper, che dopo aver a lungo difeso Shiva, rispondono al messaggio per Draco con cuori e dediche di auguri ai neo genitori. A spuntare, tra gli altri, il dolcissimo commento di Laura Maisano, compagna di Shiva e madre di Draco: “Ma so… che tu sei qui” ti amiamo papi, ti aspettiamo ❤️‍🔥🔒”.

Draco, il figlio di Shiva: le ipotesi sulla scelta del nome

Un nome molto particolare quello scelto da Shiva e Laura Maisano. Il nuovo nato si chiama Draco, e sul web stanno già circolando le ipotesi sulle possibili motivazioni per cui la coppia abbia deciso di dare un nome così inusuale al loro bambino. L’idea più in voga è sicuramente quella che lega il nome Drago ai film di Harry Potter. Impossibile, infatti, per i fan più accaniti della saga, non associare il nome Draco al giovane Serpeverde interpretato da Tom Felton. Un nome, Draco, già usato in precedenza da Shiva nel brano 100 OPS, che oltre a citare il personaggio di Harry Potter, dice: “Giuro non sono Malfoy, ma nel mio back teniamo un draco.” Riferendosi a un’arma variante del Kalashnikov venduta negli Stati Uniti.