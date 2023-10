Chi è Shiva, il rapper arrestato che diventerà padre

Un nome diventato molto popolare tra la Generazione Z e il panorama rap italiano, purtroppo non solo per le sue doti musicali. Scopriamo chi è Shiva, il rapper milanese nell’occhio del ciclone per i suoi problemi con la giustizia.

Chi è Shiva, il rapper arrestato per omicidio

Classe 1999, Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, è un rapper nato nel capoluogo lombardo che ama definirsi “Principe di Milano”. Inizia ad avvicinarsi alla musica rap durante la scuola, pubblicando pezzi freestyle su Youtube e diventando presto uno dei nomi più conosciuti della nuova ondata del rap italiano. Nel 2018 pubblica Santana, la sua prima traccia da indipendente insieme a Radar e Guai, singoli che lo portano alle vette. Il primo grande passo è però all’interno del Machete Mixtape 4. Shiva riesce a farsi strada collaborando con nomi del calibro di Sfera Ebbasta, Capo Plaza e Marracash. Uno dei suoi ultimi successi è sicuramente la collaborazione in Everyday, l’ultimo singolo di Takagi & Ketra tra le prime posizioni in classifica, in cui Shiva rappa insieme ai colleghi Geolier e Anna.

Shiva arrestato: la dinamica della sparatoria

Ma Shiva non è famoso unicamente per il suo talento musicale. Il 26 ottobre 2023 il rapper viene arrestato per tentato omicidio per una sparatoria di via Cusago a Settimo Milanese avvenuta la sera dell’11 luglio 2023 in cui due giovani milanesi erano stati colpiti alle gambe da un’arma da fuoco. Una sparatoria inizialmente non chiara nelle sue dinamiche: gli agenti arrivati sul posto avevano trovato un solo ferito, che non aveva voluto essere ricoverato per via di una leggera abrasione alla gamba. Non aveva nemmeno voluto raccontare, però, la dinamica dell’incidente che gli aveva procurato quella ferita. Solo più tardi, un altro ragazzo, anche lui ferito a una gamba da uno sparo, si è presentato al Pronto Soccorso raccontando di essere stato aggredito da cinque persone. Una versione abbozzata, che non aveva convinto, portando così a delle indagini più approfondite.

Grazie ai filmanti e alle indagini delle forze dell’ordine, la vicenda è diventata più chiara: pare infatti che la sparatoria sia avvenuta davanti alla casa discografica di Shiva, e che, molto probabilmente i contrasti siano nati per dispute già esistenti all’interno dei gruppi trap milanesi. La sparatoria, e quindi il tentato omicidio di cui Shiva è stato accusato, pare sia avvenuto dopo la tentata aggressione dei due feriti nei confronti del rapper e dei suoi amici.

Shiva, l’accusa di omicidio dopo aver scoperto di diventare padre

Una situazione difficile quella di Shiva, che deve fare i conti con la legge proprio dopo aver scoperto di aspettare un figlio dalla compagna Laura Maisano. I due avevano voluto dare la notizia ai fan con un post sul canale Instagram del rapper: una foto dell’ecografia con scritto “NEW PRINCE OF MILAN 👑”.

Una notizia bellissima, che aveva emozionato tanti dei colleghi della scena rap italiana che si sono congratulati con la coppia. Ora, a oscurare questa felicità ci sono i problemi del Principe di Milano con la legge, che dovrà provare a gestire per tornare a concentrarsi sulla sua nuova vita da papà.