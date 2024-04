Ragazzi fuori, testo e significato della canzone di Clara

Fonte: IPA Clara

Collaborazioni, la vittoria di Sanremo Giovani e la partecipazione tra i Big di Sanremo 2024 hanno regalato a Clara Soccini la possibilità di far sentire la propria voce. Un’opportunità che la cantante ha preso al volo, senza deludere le aspettative di chi, anche prima di quest’anno pieno di soddisfazioni, aveva visto il suo talento e la sua determinazione. Dopo l’uscita del suo disco intitolato Primo, la cantante pubblica in radio Ragazzi fuori, una canzone che i fan più accaniti di Mare fuori hanno già potuto gustare strofa dopo strofa.

“Ragazzi fuori” significato della canzone di Clara

Ragazzi fuori è un brano scritto e composto da Clara, e che è stato confezionato per la quarta stagione di Mare fuori, serie tv in cui la cantante prende parte anche come attrice. Un brano, inserito anche nel suo album d’esordio Primo, che suona finalmente anche in radio dal 5 aprile.

Un bellissimo proseguimento di carriera per una ragazza che, arrivata fino al palco del teatro Ariston con il brano Diamanti grezzi, ha tutte le carte in regola per continuare ad essere una delle giovani artiste italiane destinate a farci cantare per molto tempo. La canzone ha un sapore generazionale. Un racconto della vita che i ragazzi e le ragazze devono imparare a conoscere e vivere subito dopo il periodo dell’infanzia, scontrandosi con i piccoli e grandi problemi della realtà. Clara si propone di mandare un messaggio importante: imparare a essere sempre se stessi, liberi dai canoni, esprimendosi per ciò che si è davvero.

“Ragazzi fuori”, testo della canzone di Clara

Ah-ah, ah-ah

Eh-eh

Crescere quanto ci costa

Se siamo nati come fiori per strada

Senza manco farlo apposta

L’amore scotta, la voce è rotta, la vita è stronza

Luci dei palazzi

Che ci annebbiano ancora la vista

E i tuoi occhi stanchi

Ora sono diversi

Sei dentro un loop, loop, loop, loop, loop

Che ti fa andare più giù, giù, giù, giù, giù

Ma ti sembra tutto quanto un déjà vu

Non ti riconosci più, gridi contro ai muri

Siamo solamente dei ragazzi fuori

Siamo l’acqua, ma sporca

Con una bussola rotta, senza direzioni

E fa paura

Come quando cammini a Milano di notte

E la luna

Non ti fa compagnia

Metti la maglia al contrario

Che tanto se esci si pensa sia moda

Rimangono petali senza colori

Lasciati per strada

Cresci sempre di più e che cosa resta?

Togli la ruggine dalla faccia

Cerchi dentro lo specchio una risposta

Gridi contro ai muri

Siamo solamente dei ragazzi fuori

Siamo l’acqua, ma sporca

Con una bussola rotta, senza direzioni

E fa paura

Come quando cammini a Milano di notte

E la luna

Non ti fa compagnia

Sei dentro un loop, loop, loop, loop, loop

Che ti fa andare più giù, giù, giù, giù, giù

Ma ti sembra tutto quanto un déjà vu

Non ti riconosci più, gridi contro ai muri

Siamo solamente dei ragazzi fuori (siamo fuori)

Siamo l’acqua, ma sporca (ah-ah)

Con una bussola rotta, senza direzioni

E fa paura (fa paura)

Come quando cammini a Milano di notte

E la luna (e la luna)

Non ti fa compagnia

Sei dentro un loop, loop, loop, loop, loop

Che ti fa andare più giù, giù, giù, giù

Déjà vu, uh

Ah-ah-ah