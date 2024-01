Fonte: IPA Clara Soccini, tra i preferiti a Sanremo 2024

Era dal 2009, più di un decennio, che una donna non si aggiudicava la vittoria a Sanremo Giovani. La volta scorsa il primato spettò ad Arisa, nel 2023 è stata la volta di Clara, che sembra intenzionata a raggiungere il successo di colei che l’ha preceduta. La cantante concorrerà sul palco dell’Ariston con i big per aggiudicarsi la vittoria a Sanremo 2024. E se un primo posto è complesso per un esordiente, di certo si farà notare.

Clara, gli inizi come modella e la passione per la musica

Clara Soccini, in arte semplicemente Clara, nasce nel 1999 a Travedona Monate, piccolo paesino da 4mila abitanti nella provincia di Varese. Appassionata di musica, inizia da bambina a prendere lezioni di canto, esordendo nel frattempo come modella per un’agenzia di Milano. Studentessa lavoratrice, si diploma al liceo linguistico di Varese.

Preso il diploma, Clara lascia la provincia per trasferirsi nella grande Milano dove continua a lavorare nella moda, il sogno, però, resta la musica. Tirando fuori il meglio dalle restrizioni imposte dal lockdown, nel 2020 la giovane, libera dagli impegni da modella, si chiude in studio di registrazione e comincia a fare musica in modo professionale.

Il debutto come cantante e il ruolo in Mare Fuori

È il 2020 l’anno fortunato per Clara: appena ventenne pubblica, in featuring con il rapper e produttore napoletano Nicola Siciliano, il brano Io e te, il suo primo successo. Continua a sperimentare, prestando la voce soave ai suoni duri della trap e pubblica altri tre singoli: Freak, Ammirerò e Bilico.

La cantante viene notata dalla produzione della seguitissima fiction Mare Fuori: nella terza stagione Clara interpreta Crazy J, personaggio a lei simile per certi versi, giovane trapper milanese dal passato burrascoso desiderosa di far conoscere la propria musica al mondo. È il momento della svolta, il romantico singolo Origami all’alba diviene una hit, triplo disco di platino, resta per mesi nella top20 di Spotify Italia. Clara sarà presente anche nella quarta stagione di Mare Fuori, in arrivo nel 2024.

La vittoria a Sanremo Giovani 2023

Nel 2023 Clara partecipa a Sanremo Giovani e lo vince, dopo 14 anni dall’ultima volta che a trionfare era stata un’interprete donna. Il brano che le fa guadagnare il primo posto è Boulevard, che la cantante ha dedicato alla mamma. Racconta della donna che l’ha cresciuta e della forza necessaria per chiedere aiuto quando si è in difficoltà. Il brano è stato insignito del Premio Lunezia come brano più musical-letterario.

In gara con i big al Festival di Sanremo 2024

A febbraio Clara Soccini concorrerà insieme ai big al Festival di Sanremo 2024. Il suo brano Diamanti Grezzi, stando alle prime impressioni riportate dalla stampa, sembra aver convinto gli ascoltatori: ha un ritornello orecchiabile e un sound giovane. Piace già alla giuria di esperti e potrebbe salire in classifica con i voti da casa dei numerosissimi fan di Mare Fuori, tutti pronti a fare il tifo per la loro beniamina.

E se non dovesse riuscire a vincere Sanremo, Clara potrebbe giocarsela bene al Fantasanremo. Non ancora così nota, nel gioco digitale averla in squadra costa poco e sembra esser stata la scelta di un gran numero di giocatori. Chissà se si presterà volentieri alle richieste della divertente gara parallela alla kermesse musicale.