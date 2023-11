Fonte: IPA Clotilde Esposito, Maria Esposito e Giovanna Sannino

Dovremo aspettare ancora un po’ per goderci la quarta stagione di Mare Fuori, serie tv prodotta Rai Fiction e Picomedia che è diventata in tempo record un vero fenomeno mediatico. Il racconto della vita in un carcere minorile di Napoli tornerà sul piccolo schermo a febbraio 2024, ma alcuni fortunati hanno potuto vedere in anteprima le prime due puntante della nuova stagione. Scopiamo insieme cosa succederà.

“Mare Fuori 4”: cosa succede nelle prime due puntate

Mare Fuori 4 sta arrivando. La quarta stagione, che sbarcherà RaiPlay e su Rai2 a febbraio 2024 è stata presentata alla Festa del cinema di Roma e ha regalato ai più fortunati un’anteprima delle prime due puntate. “In queste prime puntate troveranno risposta alcune domande che abbiamo lasciato nella scorsa stagione e porremo nuove domande, vedremo i nostri personaggi cambiare molto” ha raccontato il regista Ivan Silvestrini. “Una stagione più oscura della precedente, che era molto romantica, il contrasto tra oscurità e speranza sarà ancora più forte. Andremo in profondità nei personaggi sia quelli che conosciamo, che quelli nuovi, come non abbiamo mai fatto prima”.

I biglietti per l’anteprima sono andati a ruba, e i fan sono rimasti entusiasti di quello che succederà. Per chi non ha avuto questa fortuna, ecco alcuni dettagli di quello che vedremo:

Nel primo episodio, intitolato Nel nome dell’amore, ripartiremo da dove ci siamo lasciati nella terza stagione. Il bacio tra Carmine (Massimiliano Caiazzo) e Rosa (Maria Esposito) e l’arrivo di don Salvatore (Raiz), con i dubbi di Rosa tra l’amore e la famiglia. Una scelta che farà partire un colpo di pistola, che fortunatamente non uccide nessuno. Si apre quindi un flashback che racconta le dinamiche passate della famiglia Ricci, con la madre di Rosa e don Salvatore. Nel frattempo, in ospedale Edoardo (Matteo Paolillo) si risveglia e, grazie ad alcuni incontri importanti, farà un gesto in grado di cambiargli la vita.

All’Ipm arriva una ragazza misteriosa. Di lei si sa solo che ha ucciso un ragazzo. In carcere torna anche Silvia (Clotilde Esposito): l’avvocato di cui è innamorata, però, le promette che le cose cambieranno e che riuscirà a renderla libera. Kubra (Kyshan Wilson) è ancora arrabbiata con suo padre Beppe (Vincenzo Ferrara), perché non le ha detto che è suo padre. Infine c’è Sofia Durante (Lucrezia Guidone), la nuova direttrice, che nonostante continui a non andare d’accordo con il comandante (Carmine Recano) e con Beppe, inizierà a cambiare idea.

Il vecchio e giovane leone è il titolo del secondo episodio in cui don Salvatore fa incontra Edoardo e gli chiede di rimpiazzare il figlio Ciro (Giacomo Giorgio). Lui, nonostante le precedenti dinamiche tra i due, decide di credergli e accetta. Entra però in gioco Carmela che cerca di farlo ragionare. Proprio grazie a questo Edoardo trova il modo di chiudere la faccenda.

“Mare Fuori” il musical

Sono moltissime le novità che il cast di Mare Fuori e la Rai sta tenendo in serbo per i fan più accaniti della serie, ma per scoprire tutto quello che succederà c’è ancora da aspettare. Nel frattempo, i più impazienti possono godersi la versione musical della serie che partirà il 14 dicembre 2023 proprio a Napoli e che porterà le storie dei nostri protagonisti in giro per i teatri d’Italia.