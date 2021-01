GF Vip 2021, torna la Gregoraci, Zenga in lacrime: le pagelle della trentaduesima puntata

editato in: da

Incontri, ma soprattutto scontri, chiarimenti e momenti commoventi: la trentaduesima puntata de GF Vip è stata ricca di emozioni. Elisabetta Gregoraci, di ritorno da Dubai dove ha trascorso le vacanze con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, è entrata nella Casa per parlare con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo il litigio della scorsa settimana Samantha De Grenet e Antonella Elia si sono chiarite, con l’intervento di Alfonso Signorini.

ELISABETTA GREGORACI – Inutile negarlo: nonostante sia uscita dalla Casa del GF Vip, Elisabetta rimane un personaggio centrale nelle dinamiche del reality. Lo conferma il suo attesissimo ingresso nel loft di Cinecittà per un confronto con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La showgirl ha incontrato prima l’ex velino di Striscia la Notizia poi l’influencer per commentare la loro love story. In tanti avevano sperato in una love story fra la Gregoraci e Pretelli, ma di fatto non è accaduto nulla fra i due. Elisabetta, come nel suo stile, ha evitato uno scontro, ma ha augurato il meglio all’amico, cercando di rassicurarlo anche riguardo le dichiarazioni della sua famiglia. “Io ho accettato il tuo invito e sono qui io non voglio rompere le scatole – ha detto – […] Siccome ti ho sentito parlare, dicendo eri anche preoccupato sul fatto che io potessi dire qualcosa su di te, di me, non ho mai parlato di te con nessuno. La tua famiglia ti ama tantissimo, non devi preoccuparti, ti voglio dire che da parte mia, non sono andata in giro per salotti, a parlare, ti volevo tranquillizzare”. Meno tranquillo l’incontro con Giulia Salemi. Le due donne hanno un conto in sospeso da diverso tempo e sembra che le vicende passate legate a Flavio Briatore non siano state risolte. Nel corso della diretta la showgirl ha annunciato alla rivale di averla diffidata. Tu mi tiri spesso in ballo, sai bene che ogni parola qui è amplificata fuori – ha spiegato -. Hai tirato fuori delle cose sul mio conto, ha insinuato tante volte sulla mia vita privata. Da quando sono uscita, è come se in realtà io fossi ancora in questa casa, si parla tanto di me. Marcello ti farà avere una serie di cose, c’è una lista lunghissima”. Elisabetta ci insegna come uno scontro in tv non debba prevedere per forza urla o insulti. L’eleganza prima di tutto. Chapeau. VOTO: 8.

ANDREA ZENGA – Il momento più emozionante della trentaduesima puntata del GF Vip è stato senza dubbio l’incontro fra Andrea Zenga e sua madre. Il concorrente, che nella scorsa diretta aveva svelato il rapporto difficile con il padre Walter Zenga, si è sciolto in lacrime di fronte a Roberta Termali. Educato e tenero, Andrea ha risposto con grande eleganza e pacatezza al post Instagram pubblicato dall’ex calciatore dopo la puntata del GF Vip. Poi ha finalmente abbracciato la mamma. “Sto ricevendo complimenti, persone che mi scrivono e si complimentano per il ragazzo che sei – ha commentato l’ex conduttrice -. Sei disarmante per quanto sei puro e buono. Te l’avevo detto: se sarai capace di essere sempre te stesso. Non ho parole a guardarti così, a casa i tuoi fratelli sono fan numeri uno. Piangi e fai piangere anche me”. Impossibile non commuoversi. VOTO: 9.

ANTONELLA ELIA – Dopo gli insulti della scorsa settimana contro Samantha De Grenet, Antonella Elia ha provato a giustificarsi, risultando però poco credibile. “Ci tengo a precisare che io ho grande rispetto per la malattia, per la sofferenza e del dolore – ha esordito rivolta alla concorrente del GF Vip -. Io della tua malattia non sapevo nulla, malattia che porta dolore e che io conosco personalmente, non mi permetterei di ferirti, appositamente. Mai la mia battuta era anche goliardica, per stemperare un litigio patetico perché c’era stato”. Una goliardia che non è piaciuta al pubblico e che non può essere giustificata. La De Grenet, che era rimasta molto ferita dalle parole dell’opinionista, ha replicato: “A prescindere dalla malattia […] Una donna non dovrebbe mai attaccare una donna sulla parte estetica, forse a volte è meglio tacere”. Chiedere semplicemente scusa e ammettere uno sbaglio a volte sarebbe molto più semplice e onesto. VOTO: 4.

ALFONSO SIGNORINI – Dietro il successo del GF Vip c’è un conduttore che è in grado di intrecciare storie e sentimenti con grande abilità, ma soprattutto un uomo sensibile. Per questo dopo lo scontro fra Samantha De Grenet e Antonella Elia, Alfonso ha voluto dire la sua. “Io da parte mia ho fatto una mancanza – ha confessato -, avrei potuto interrompere quel teatrino, non lo abbiamo fatto, credo da una parte che sia un grande errore e io lo faccio, lo faccio nei confronti di Samantha del pubblico a casa, dei vip, non è questo il programma che voglio portare nelle vostre case”. Una dichiarazione d’intenti che di certo rispetterà. VOTO: 9.

DAYANE MELLO – Per il pubblico Dayane è ancora un enigma da scoprire. Un giorno sembra una fine stratega, pronta a manipolare Adua Del Vesco, quello dopo una donna in cerca del suo passato e di una stabilità che le è sempre mancata. Di sicuro la Mello non mente e lo dicono i suoi occhi mentre assiste al videomessaggio inviato dalla madre che la accusa di aver mentito sul suo passato. “Non sono mai stata una prostituta in vita mia – ha raccontato la donna -, quando Dayane ero ancora piccola, il padre è venuto a prenderla per la mia situazione difficile, è il loro padre che non mi ha mai aiutato. Per una madre è doloroso sapere che una figlia cerca nel passato di una madre, io amo tutti i miei figli allo stesso modo, anche se sono davvero triste, io ho sofferto per tirarti su…Ti amo, vivi la tua vita e che Dio ti protegga”. Il commento di Dayane è stato preciso e conciso, uno specchio del suo passato fatto di sofferenza e della mancanza di affetto. “Del mio passato ogni anno so qualcosa, ogni anno della mia vita viene svelato – ha affermato -, mi dispiace perché io non l’ho voluta ferire, ma parlare d’amore non lo so, mi sembra una parola troppo grande, dalla mia parte l’amore non c’è”. E decifrare la Mello continua a essere sempre più complicato. VOTO: Sospeso.