Naomi Watts, color block o mix and match? I look di tendenza a New York

Naomi Watts ci ha confermato ancora una volta il suo titolo di icona di stile, passando da una delle più difficili tendenze della primavera 2026 all'altra, e con una nonchalance degna di nota

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Naomi Watts

Se c’è un’altra cosa che Naomi Watts sa fare decisamente bene, al di fuori dal set si intende, questa è senza dubbio trasformare un red carpet — ma non solo — in una dichiarazione di stile senza tempo: è questo ciò che è successo anche stavolta, presso il Metrograph di New York, in occasione della proiezione speciale della serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.

L’attrice, che nella nuova serie antologica a cura di Ryan Murphy presta il volto all’iconica Jackie Kennedy, ha catalizzato l’attenzione generale con un look audace quanto scultoreo avente come focus una delle più grandi tendenze della primavera 2026. Lo stesso, poco dopo, è accaduto per le strade di Manhattan. Ma capiamone di più.

Naomi Watts, il color block da manuale sul red carpet di “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”

Per celebrare il suo ingresso nell’universo del celebre regista e sceneggiatore statunitense nei panni di Jackie Kennedy, Naomi Watts ha fatto una scelta piuttosto azzardata: per calcare il red carpet, questa volta, ha preferito allontanarsi dai classici tailleur alla First Lady, optando piuttosto per una clamorosa creazione d’avanguardia firmata Balenciaga.

L’abito in questione, proveniente dalla collezione Spring/Summer 2026 Ready-To-Wear della casa di moda ispano-francese, era un trionfo di volume e geometria: parliamo di un “cocoon dress” da manuale, senza maniche e con spalline evidenti, che per stessa definizione sfida le proporzioni tradizionali con la sua silhouette architettonica a nascondere ogni forma del corpo. A renderlo tanto interessante era anche e soprattutto la delicata sfumatura rosa confetto, in netto contrasto con le linee decise a farla da padrone.

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Ma non è certo finita qui: pare che l’icona — perché di questo si tratta — si sia voluta divertire a giocare anche con i contrasti cromatici, rifacendosi alla tendenza color block attualmente in auge, abbinando al baby pink un paio di décolleté a punta arancioni, precisamente il modello Knife del brand, caratterizzato da una punta estremamente allungata e da un tacco a spillo sottile.

Una mossa audace, insomma, che ha conferito una sferzata di energia all’intero outfit. A completare l’opera, infine, era la luce discreta ma preziosa dei gioielli Yvonne Léon, che hanno aggiunto un tocco di raffinatezza parigina alla tenuta newyorkese.

Dal color block al mix and match: righe, pois e fiori per Naomi Watts si portano insieme

Lo sappiamo: a Naomi Watts non serve necessariamente un tappeto rosso per dare il meglio di sé in quanto a stile, e ce ne ha fornito l’ennesima prova proprio nella Grande Mela. Avvistata mentre si recava agli studi della ABC, l’attrice ha dimostrato di saper dominare in modo impeccabile un’altra difficile voga della primavera 2026: il mix and match.

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Ed eccoci nuovamente alle prese con l’ennesimo look da passerella, questa volta estratto dalla collezione Pre-Fall 2026 di Valentino. Al centro della scena abbiamo un blazer gessato e strutturato, con colletto a contrasto dotato di fiocco a pois, a collocare immaginariamente il capo a metà strada tra anni Cinquanta e Sessanta. Da sotto al capospalla, poi, si vedeva spuntare una gonna midi plissettata a fiori variopinti che ammorbidiva la sartorialità con un tocco di puro romanticismo. Ai piedi, invece, spiccavano in tutto il loro splendore le inimitabili décolleté Rockstud del marchio.

Ora la domanda è di rito: color block o mix and match? Noi però la risposta la abbiamo già.