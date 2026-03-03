La primavera è alle porte e la sua tavolozza è più ricca che mai: quali vibranti nuances indosseremo e in quali combo, secondo le passerelle di stagione

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Fendi fashion show Spring/Summer 2026

Manca sempre meno alla primavera la quale, ancor prima che una stagione, probabilmente la favorita in assoluto, è simbolo universale di rinascita e rinnovamento. Una sorta di risveglio dal torpore invernale che puntualmente ci attanaglia, una fioritura a tutti gli effetti, e proprio per questo è giusto che la si indossi come la più dolce delle conquiste.

Come? A partire dai colori: i protagonisti dei mesi a venire sono ancor più vivaci, sgargianti, irriverenti, ad eccezion fatta per il Cloud Dancer, ma questo è ormai scontato. Accanto al controverso Pantone dell’anno, puro e versatile, ritroveremo le stesse vibranti nuances che hanno contribuito ad accendere l’inverno sul finire ma elevate all’ennesima potenza, e abbinate l’una all’altra in blocchi netti e distinti, in cerca di contrasto piuttosto che armonia.

Abbiamo a che fare con una palette cromatica che non teme di farsi vedere, al contrario il suo scopo è quello di trasformare il guardaroba in un territorio ancora da esplorare, che ci esorta a fare lo stesso senza timore con noi stessi.

Tutti i colori alla moda che ci renderanno protagoniste nella primavera 2026

C’è un solo modo per indossare le sfavillanti sfumature in voga questa primavera 2026, e questo è nello stesso momento. O forse dovremmo dire look: a caratterizzare la bella stagione all’orizzonte sarà ancora una volta la complicata arte del color block, ossia quel ricercato linguaggio di stile che vede abbinate più nuances — gli esperti consigliano fino a tre, per garantirsi un risultato à la mode e mai dozzinale — apparentemente opposte tra loro.

Proprio per questo parliamo di una strategia che rende al massimo con quelle complementari, ma non soltanto. Le combo possibili sono pressoché infinite ed hanno come prima alleata la fantasia.

La sola regola è che qualsiasi colore scelto si vesta in blocchi netti, a contrasto, da qui il nome. E si dà il caso che, accese e sature, dal non so che di esuberante, le tonalità da prediligere dal prossimo 20 marzo in avanti si prestino perfettamente a questa tendenza dalle Main Character Vibes.

Verde prato

In pedana Loewe, Dior, Bottega Veneta, Jack McCollough e Lazaro Hernandez sembravano tutti d’accordo: a catturare lo sguardo, senza lasciarlo più, era un verde prato vivo e particolarmente accattivante, capace di infondere energia senza orpelli né fronzoli. Funziona ovunque: su di un capospalla di tendenza, un paio di zoccoli alla moda o una gonna scenografica il risultato non cambia.

Giallo: burro o limone?

Se le tonalità primarie questa primavera vivranno un ritorno su larga scala, in vetta c’è sicuramente il giallo. Da Prada e Tory Burch una sfumatura brillante si è vista abbinata al nero, mentre da Miu Miu faceva parte di una palette cromatica più ampia che comprendeva anche verde ed arancione. Bottega Veneta ha offerto un’interpretazione tattile della tonalità ricca di vitamina C, bilanciata da strati di seta per un contrasto magnetico.

Al centro della scena vi sarà poi ancora il giallo burro, lo stesso che, dolce e delicato, abbiamo conosciuto tra i protagonisti indiscussi della scorsa bella stagione ma potenziato da inedita frizzantezza.

50 sfumature di azzurro

Lo scorso anno abbiamo visto il celeste imperare da solo con la sua eterea attrattiva, ma questa volta c’è di più: tocchi di turchese, cobalto, azzurro, ceruleo e blu elettrico punteggeranno il panorama moda, non più come singoli accenti bensì in dosi massicce e, spesso, addirittura in total look. Un esempio perfetto di ton sur ton ce lo dà Fendi, con il suo chemisier abbinato ad occhialetti dalla montatura e la lente colorata e borsa a spalla.

Bianco, è Cloud Dancer Mania

In mezzo a tanto colore, vedremo anche un non-colore prendersi il suo spazio: è stato Pantone, qualche mese fa, a servirci quello che è stato un vero e proprio colpo di scena eleggendo il Cloud Dancer a nuance dell’anno.

Dopo aver regalato una tinta glaciale agli assetti modaioli invernali, né caldo né freddo, il bianco in questione resta e si inserisce nei look della prossima primavera al pari di una tela ancora da dipingere, perfetta per ospitare la ricca tavolozza della primavera, come visto da Balenciaga, Christian Dior, Proenza Schouler e Chloé.

Rosso pomodoro

Si sa, non solo il rosso, con il suo insito carisma, non passa mai davvero di moda ma quando si parla di tendenze colore si staglia sempre in vetta: per la primavera 2026, però, c’è una svolta inattesa.

Non è il ciliegia profondo dell’inverno, né il vinaccia tanto gettonato di sera. Parliamo di una gradazione piena, accesa, squillante, che rende a piccoli tocchi — sfoggiato su di una It Bag, un paio di scarpe o delle calze — quanto in total look.

Le passerelle di stagione hanno eletto il rosso pomodoro a vero re: Da Chanel era una gonna imponente, lunga fino a sfiorare terra, piena zeppa di frange, a far impallidire gli altri capi in tweed. Da Dries Van Noten si trattava di un paio di sneakers affusolate, in combo a calzini corti dello stesso colore, mentre secondo la visione di Stella McCartney a prendersi la scena erano dei pantaloni in pelle lucida.

Viola prezioso

Chi ha detto che il viola appartenga unicamente alla cupa atmosfera invernale? Quello più vivo e brillante illuminerà la bella stagione, come anticipato dai vaporosi abiti di Valentino e i pantaloni slim fit di Chloé. Funziona da solo ma un po’ meglio con il suo complementare, il giallo, oppure con il rosso pomodoro ed il verde acceso.

Rosa confetto

In mezzo a guizzi di colore pieno e sgargiante, il rosa confetto si propone come una moderna interpretazione della femminilità. Da Chanel erano camicie, mentre da Louis Vuitton lo abbiamo visto dalla testa ai piedi in un coordinato con gonna. Da Miu Miu, invece, persino sullo sfondo della sfilata. Se il bianco ne eleva il romanticismo le tonalità più audaci, dal blu al rosso, gli donano tutta la grinta che manca.

Arancione vitaminico

Luminoso, vitaminico, ultra saturo e dal non so che di ottimista: sarà l’arancione più splendente la nostra prossima ossessione, onnipresente in ogni guardaroba che si rispetti nella primavera 2026. Un vecchio amore da riscoprire, dall’attitudine moderna, a tratti sportiva, ma con un’anima sofisticata, come si è appurato grazie al total look da Saint Laurent e dai piccoli tocchi di Miu Miu.