Come indossare il Cloud Dancer, il colore del 2026 eletto da Pantone che ti trasforma in Regina delle Nevi

Oltre il bianco: la guida di stile al Cloud Dancer, il colore dell’anno

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato:

iStock
Cloud Dancer, il color Pantone 2026 per i tuoi outfit

Dimenticate il grigio, mettete da parte il beige rassicurante e preparatevi a un reset totale. Pantone ha parlato: il colore del 2026 è il Cloud Dancer (11-4201).

Non è il bianco ottico e tagliente dei camici da laboratorio, né il panna ingiallito dal tempo. Il Cloud Dancer è un bianco “aereo”, soffice, la sfumatura esatta di una nuvola attraversata dal sole invernale. È il colore della calma in un mondo rumoroso, ma nella moda significa una cosa sola: lusso silenzioso e regalità assoluta.

Indossare il Cloud Dancer in inverno non è solo una scelta alla moda ma una vera dichiarazione di potere. Chi veste di bianco quando fuori piove o nevica non teme le macchie, vive in una dimensione eterea. Ecco come trasformare questa nuance nella vostra armatura da Regina delle Nevi contemporanea.

Il Mantello Regale: pesanti capispalla invernali ma leggeri come nuvole

Per incarnare il mood Cloud Dancer, il capospalla deve giocare con i volumi e le texture. Il bianco su bianco rischia di appiattire se non c’è movimento.

Il Cappotto a Vestaglia

Il must-have assoluto. Scegliete un modello “Maxi”, lungo fino alle caviglie, con cintura in vita. Il tessuto deve essere corposo e opaco. Immaginatelo come la versione moderna del mantello regale: avvolgente, strutturato e incredibilmente chic.

Il dettaglio in più: cercate revers ampi che incornicino il viso per un effetto “portrait”.

Elisabetta Panerai
Elisabetta Panerai
Cappotto Donna con collo in Vera pelliccia di Volpe e cintura
199,00 EUR
Non disponibile.

Non disponibile.

Marikoo
Marikoo
Cappotto con cintura e cappuccio
79,95 EUR
Acquista su Amazon

L’Eco-Pelliccia “Mongolian” o Shearling

Per la Regina delle Nevi che ama l’eccesso materico. Una giacca corta o media in pelo lungo e riccio (stile Yeti chic) o un montone rovesciato color nuvola aggiungono tridimensionalità immediata. È il capo perfetto per dare grinta a un look monocromatico.

Pelliccia eco
Pelliccia eco
Pelliccia sintetica bianca
66,09 EUR
Acquista su Amazon
Suncadmious
Suncadmious
Pelliccia sintetica soffice corta
46,99 EUR
Acquista su Amazon

Il Piumino Couture

Se la vostra regalità è urbana, optate per un piumino oversize bianco opaco, non lucido. La finitura matte del Cloud Dancer è fondamentale per evitare l’effetto “omino Michelin” e rimanere nella sfera dell’eleganza soffice.

Generic
Generic
Piumino lungo oversize opaco
51,50 EUR
Acquista su Amazon
WenVen
WenVen
Piumino lungo donna con cappuccio di pelo
74,39 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

L’Abito delle Feste: eterea e scintillante

Le festività natalizie sono il palcoscenico ideale per il Cloud Dancer. Mentre tutti indosseranno il rosso o il nero, voi sarete una visione di luce.

Lo Slip Dress in raso di seta

La semplicità vince sempre. Un abito sottoveste lungo, fluido, color bianco nuvola. Per non morire di freddo (e aggiungere il tocco “Snow Queen”), abbinatelo a un cardigan in mohair dello stesso identico colore, creando un gioco di consistenze tra il lucido della seta e il “fluffy” della lana.

Offerta
MAHUAOYIXI
MAHUAOYIXI
Vestito Lungo Elegante Satin High Split Donna
26,99 EUR −56% 11,99 EUR
Acquista su Amazon
Weiting
Weiting
Slip Dress maniche lunghe scollo americana
24,90 EUR
Acquista su Amazon

Il Velluto Bianco

Una scelta rara e sofisticata. Un abito midi in velluto liscio bianco è sontuoso, caldo e cattura la luce in modo unico, perfetto per le cene di Natale più formali.

Minetom
Minetom
Vestito velluto bianco mini
12,63 EUR
Acquista su Amazon
R.Vivimos
R.Vivimos
Vestito velluto bianco mini ruota
30,99 EUR
Acquista su Amazon

I Gioielli della Corona: Accessori

Gli accessori sono il punto in cui la morbidezza del Cloud Dancer incontra il ghiaccio tagliente della Regina delle Nevi.
Stivali dalle linee essenziali,

Stivali lisci

Bandito il nero. Gli stivali devono essere bianchi, in pelle bianca che lanciano la figura e mantengono la linea verticale infinita del look monocromatico.

IF FASHION
IF FASHION
Stivali Alti A Punta Con Tacco  
41,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
Cocei
Cocei
Stivali lucidi vinile - tacco basso  
48,96 EUR
Acquista su Amazon

La borsa a mano rigida

Per contrastare la sofficità dei cappotti e delle maglie, la borsa deve essere geometrica, quasi architettonica. Una clutch rigida color gesso o una mini-bag a trapezio.

Mabecol
Mabecol
Borsetta rigida retrò con dettagli dorati
25,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
A2ZUKFASHION
A2ZUKFASHION
Borsetta rigida bianca con dettagli dorati
25,49 EUR
Acquista su Amazon

Cristalli e Argento

Qui entra in gioco il ghiaccio. Via libera all’argento freddo, all’oro bianco e, soprattutto, ai cristalli e diamanti. Orecchini chandelier a cascata o un choker di strass sono i “fiocchi di neve” che illuminano il viso.

Offerta
Swarovski
Swarovski
Orecchini linea Constella
159,00 EUR −38% 99,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
VCCKNB JEWELRY
VCCKNB JEWELRY
Orecchini lunghi strass
11,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
Linawe
Linawe
Orecchini bottone sparkling
13,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

