Dimenticate tutto ciò che pensavate di sapere su Skechers. Sì, il comfort è il loro DNA, un lusso impagabile che abbiamo imparato ad amare. Ma la nuova stagione ridefinisce i codici e porta la comfort-revolution a un livello superiore. L’oggetto del desiderio? Lo stivaletto. Non stiamo parlando di una semplice scarpa invernale, ma di un vero e proprio statement piece che risolve l’eterno dilemma della moda: come essere impeccabili, senza rinunciare al benessere.

L’estetica della stagione A/I si divide, e gli stivaletti Skechers la intercettano perfettamente. Catturano le due anime della femminilità moderna: da un lato, la minimalista urbana, che abbina il bootie pulito ed essenziale a pantaloni sartoriali e blazer oversize; dall’altro, la regina delle nevi metropolitana, che sceglie il modello hiker con eco-pelliccia per dare grinta a leggings in ecopelle e maxi-piumini. La fortuna è che ora questi 5 modelli sono in sconto su Amazon e hai solo l’imbarazzo della scelta su quali fare tuoi per affrontare il freddo in arrivo!

Skechers Lovely Vibe Fall in Bloom è uno dei modelli più venduti della categoria Amazon perché è in grado di coniugare il comfort del brand con un design pulito e versatile. È una scelta strategica per chi cerca una scarpa quotidiana che funzioni dall’ufficio al weekend, senza sacrificare l’estetica. La linea è affusolata, con una punta arrotondata che garantisce comfort. L’elemento chiave è la zip laterale, che non è solo decorativa ma soprattutto funzionale, permettendo di indossare lo stivaletto rapidamente.

Skechers Trego Falls Finest si posiziona nel trend gorpcore e utility, portando l’estetica dello scarponcino da trekking nell’uso quotidiano e urbano. È una scarpa progettata per la funzionalità, che unisce performance e stile invernale. È un chiaro ibrido tra uno scarpone da hiking e uno stivaletto aprés-ski. L’ispirazione “montagna” è evidente nei lacci bicolore, nei passanti metallici (occhielli a D) e nella suola carrarmato. È la scelta ideale per chi cerca calore, impermeabilità e un look grintoso e deciso per l’inverno, senza compromessi sul comfort.

Skechers On-The-Go-Harvest rappresenta la fusione diretta tra la tecnologia delle sneaker da camminata high-comfort di Skechers e la forma di un boot invernale. È un modello slip-on (spesso con nome “Harvest” o simili) pensato per la massima praticità e comfort leggero. Non è una suola da stivale tradizionale, ma una suola performance derivata dalla linea Go Walk, leggera, estremamente flessibile e dotata della tecnologia di ammortizzazione del brand (come l’intersuola 5GEN e solette Goga Mat/Air-Cooled).

Skechers Synergy è un ibrido sneaker-boot. Prende ispirazione diretta dal design di una sneaker sportiva e la “invernalizza” con materiali caldi e un profilo a stivaletto, risultando in una calzatura athleisure per il freddo. Il dettaglio che definisce la scarpa è il bordo e la linguetta foderati in sherpa (eco-pelliccia sintetica stile “orsetto”) comunicano immediatamente calore e un look cozy invernale. Non è uno stivale tecnico per la neve, ma un’eccellente opzione quotidiana per la città, che unisce un’anima sportiva a dettagli caldi.

Questo modello è la chiara espressione del trend “sneaker-boot”. Prende l’estetica di una delle sneaker più iconiche di Skechers, la “Uno”, e la trasforma in uno stivaletto invernale, fondendo un look streetwear con la funzionalità per il freddo.

È a tutti gli effetti una sneaker che si è evoluta in stivaletto. Mantiene la suola e l’estetica sportiva, ma con un’altezza che protegge la caviglia. L’elemento distintivo è l’unità di ammortizzazione ad aria visibile nel tallone (tecnologia Skech-Air®). Questa non è solo un dettaglio di design, ma offre un’ammortizzazione superiore, tipica di una scarpa da ginnastica. Inoltre, la zeppa interna (circa 2,5 cm), che, combinata al tacco esterno (circa 3,8 cm totali), slancia la figura mantenendo un look sportivo.

