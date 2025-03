Comoda e cool con i leggins anche fuori della palestra. Ecco quali scegliere e come abbinarli

Fonte: GettyImages Leggins, gli outfit per utilizzarli fuori dalla palestra

I leggings da donna sono un capo d’abbigliamento che ha conquistato un posto fisso nel guardaroba femminile. Pratici, versatili e comodi, si adattano a diverse occasioni e stili.

Negli anni ’50 li chiamavamo ”fuseaux” ma è negli anni ’80, con l’avvento dell’aerobica e del fitness, che esplosero in popolarità, anche grazie ai nuovi materiali elasticizzati disponibili come il Lycra. Dagli anni 2000, i leggings si sono trasformati ufficialmente da semplice indumento sportivo a must-have della moda, adattandosi a ogni tipo di outfit, dal casual all’elegante. Proprio dopo quegli anni di grande popolarità, furono a lungo demonizzati perché, se non abbinati correttamente, fanno risultare l’outfit sciatto e poco curato. Oggi fortunatamente hanno ritrovato il loro posto nel mondo, anche grazie all’utilizzo che ne fanno le celeb e le influencer, capaci di creare look armoniosi e cool proprio valorizzando l’utilizzo dei leggins come focus dell’outfit.

Vediamo alcuni outfit ispirazioni e scopriamo come ricrearli per ridare lunga vita a questo capo comodo e cool, ideale per tanti outfit primaverili.

Leggins, come sceglierli e abbinarli

Stufa dei soliti leggins neri? Provali grigio scuro! La bellissima ex modella di Victoria’s Secret, Elsa Hosk, li indossa grigio antracite abbinati con sneakers bianche semplici, una t-shirt bianca e un bomber oversize in pelle color cuoio. Corona il look una felpa legata al collo dello stesso colore dei leggins, un cappellino da baseball e occhiali da sole neri.

Il segreto è il finish semi-matt del leggins che così non risulta troppo sportivo (come i classici leggins da palestra) ma non rischierai nemmeno ”effetto pigiama” dei fuseaux 100% cotone. Il modello di Sinophant è tra i più venduti di Amazon (vanta quasi 70mila recensioni, super positive!) proprio per questo, ma non solo: grazie all’ampia fascia a vita alta cre un leggero effetto contenitivo e allunga tutta la figura. Oltre al grigio, sono disponibili anche in tantissimi altri colori.

Sinophant Leggins vita alta fascianti colori vari

Se ami lo stile effortless chic ma non vuoi rinunciare alla comodità dei leggins, ispirati al gusto e alla raffinatezza di Diletta Amenta, influencer da 653mila follower solo su IG che ogni giorno posta outfit sempre di gran classe.

Qui indossa dei leggins verde salvia abbinati a stivali bianchi al ginocchio e un giaccone pesante bianco con dettagli verdi tono su tono. Puoi copiare questo look per il tuo tempo libero, commissioni in città o un caffè con le amiche direttamente dopo la palestra.

Scegli un paio di leggins abbastanza spessi da non rischiare di far intravedere la pelle sotto al tessuto (non è affatto elegante…), come il modello di Walifrey in poliestere ed elastan.

Walifrey Leggins verdi

Esci dalla palestra e hai subito necessità di fare qualche commissione? Scegli un cappotto lungo e oversize come l’influencer Maaike Lothmann, sempre on point con tanti outfit comodi e cool facilissimi da replicare. Lei ha scelto il color burgundy per il suo outfit leggins+crop top, ancora di gran tendenza in questa stagione, abbinato ad un cappotto maxi sui toni del marrone e una sneakers bianca. Dettaglio fondamentale: il calzino di spugna bianco ben in vista!

I leggins della tonalità di burgundy perfetta e il taglio in vita a ”V” ideale per slanciare la figura li ha creati Thriumph, un brand di altissima qualità e garanzia di un investimento sicuro. Contengono l’81% Poliammide e il 19% Elastan per vestire perfettamente la figura e avvolgerla in un morbido abbraccio

Thriumph Triumph Cardio Rtw High-Rise

Arriva la primavera e non sai come sostituire il cappotto post palestra? Facilissimo, vero in soccorso il tuo chiodo in pelle! L’influencer indossa i leggins neri classici con una felpa oversize grigia e un chiodo in pelle corto color vinaccia, anniento alle sneakers in suede (perfette per staccare il matchy match con il giubbotto). Se i capelli e il trucco non sono perfetti, basta alzare il cappuccio della felpa (o aggiungere un cappellino) e diventare una donna misteriosa con gli occhiali scuri (così nessuno noterà le occhiaie!).

I leggins neri classici da avere assolutamente nell’armadio sono i votatissimi di Merry Style, con il 94% di cotone traspirante e 6% di elastan per accompagnarti meglio nei movimenti. Il modello e il materiali sono pefetti per le mezze stagioni.

Merry Style Leggins 94% di cotone traspirante e 6% di Elastan

Con le prime belle giornate, arriva la voglia di fare qualche gita fuori porta: Georgina Rodrìguez ha scelto proprio i leggins come capo comodo ma stiloso per stare in mezzo alla natura. Lei li ha abbinati con degli stivali da pioggia, un top corto e una felpa crop.

Con più di 5mila recensioni, i leggins di Gimdumasa hanno un dettaglio che potrebbe risultare molto utile soprattutto nelle attività outdoor: la pratica tasca sulla coscia per contenere lo smartphone o altri piccoli oggetti come chiavi o fazzoletti. Sono prodotti con l’81% di polyamide, e il 19% di Lycra e sono lavabili in lavatrice.

Gimdumasa Leggins con tasca

Come Scegliere i leggings giusti

Ora che hai scoperto come abbinare i leggins fuori dalla palestra, scopri come scegliere il modello perfetto per te. Ecco una lista di elementi da considerare:

Materiale e comfort: se li usi solo per lo sport, opta per tessuti tecnici traspiranti. Per l’uso quotidiano, il cotone elasticizzato è una scelta versatile.

se li usi solo per lo sport, opta per tessuti tecnici traspiranti. Per l’uso quotidiano, il cotone elasticizzato è una scelta versatile. Vestibilità: se desideri un effetto modellante, prediligi leggings a compressione o a vita alta.

se desideri un effetto modellante, prediligi leggings a compressione o a vita alta. Taglia e lunghezza: considera la tua corporatura e preferisci un modello che valorizzi la tua figura. Ad esempio, i leggins che arrivano a metà polpaccio non aiutano a slanciare le figure più basse curvy. Prediligi sempre leggins lunghi alla caviglia!

considera la tua corporatura e preferisci un modello che valorizzi la tua figura. Ad esempio, i leggins che arrivano a metà polpaccio non aiutano a slanciare le figure più basse curvy. Prediligi sempre leggins lunghi alla caviglia! Colore e design: il nero è un classico intramontabile, mentre i colori accesi o le stampe aggiungono un tocco di personalità. Non disdegnare il colore, anzi! Come hai visto, aiutano a ricreare più facilmente un look moderno e contemporaneo, basta solo non esagerare con la quantità di colori tutti insieme.

