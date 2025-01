Bella Hadid, la regina di stile a NYC con una giacca di pelle e stivali alti

Bella Hadid incanta le strade di New York con un look da vera regina di stile: giacca di pelle nera, gonna di seta e stivali alti in suede

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Bella Hadid

Bella Hadid non smette mai di stupire e questa volta ha trasformato le strade di New York City nella sua passerella personale. L’iconica modella ventottenne, conosciuta per il suo stile inconfondibile e la capacità di rendere chic ogni look, ha attirato tutti gli sguardi con un outfit perfetto per affrontare il freddo urbano, mescolando audacia e classe.

La maestria di Bella nel mixare i capi

Bella Hadid non è solo una modella di fama internazionale, ma una vera trendsetter. La sua iconica giacca di pelle, con il suo taglio deciso e accattivante, esprimeva tutta la forza del suo stile. Abbinata alla gonna di seta, il look trovava il giusto equilibrio tra elementi maschili e femminili, confermando come il mix di tessuti e silhouette diverse possa essere vincente.

Gli stivali alti in suede aggiungevano un tocco sofisticato al look, allungando visivamente la figura e accentuando la sua eleganza naturale. L’attenzione ai dettagli si rifletteva anche negli accessori: un paio di orecchini dorati dal design moderno e una sottile bangle dorata che illuminavano l’intero ensemble senza risultare eccessivi.

Fonte: IPA

Il suo look era completato da occhiali da sole dalle linee pulite e una borsa a tracolla elegante, il tutto armonizzato da una chioma raccolta in un’acconciatura minimalista che oramai è diventato un suo tratto distintivo.

Bella sa come farsi notare senza strafare: il suo stile è un esempio perfetto di come scegliere capi statement e abbinarli con equilibrio. Questa capacità deriva non solo dal suo lavoro sulle passerelle di brand come Versace, Fendi e Michael Kors, ma anche dalla sua innata passione per la moda.

Fonte: IPA

Un’icona di stile dentro e fuori le passerelle

Figlia dell’ex modella Yolanda Hadid e sorella della top model Gigi, Bella Hadid è cresciuta circondata da stile ed eleganza. Tuttavia, non si è mai limitata a seguire le orme di famiglia: ha saputo creare un’identità forte e unica nel mondo della moda.

Nel corso della sua carriera, Bella ha calcato le passerelle più prestigiose, collaborando con brand come Dior e Chopard, di cui è diventata ambasciatrice nel 2023. La sua capacità di interpretare look di ogni genere, dai più classici ai più sperimentali, l’ha resa una musa per designer e fotografi.

Fonte: Ipa

Oltre alla moda, Bella si è recentemente affacciata al mondo della recitazione, comparendo nell’ultima stagione di Yellowstone. Qui, ha mostrato anche il suo talento naturale come cavallerizza, interpretando un personaggio che le calzava a pennello. Questa versatilità è ciò che la rende un’icona contemporanea: non si limita mai a un’unica espressione artistica, ma esplora nuovi orizzonti con entusiasmo e dedizione.

New York, il palcoscenico perfetto per il suo stile

La Grande Mela è uno degli sfondi preferiti di Bella Hadid, che qui si sente a casa anche dopo essersi trasferita in Texas nel 2024. Ogni suo ritorno a New York si trasforma in un evento, con look che raccontano una storia e ispirano milioni di donne in tutto il mondo.

Durante la sua recente visita, Bella ha dimostrato ancora una volta come la moda possa essere un modo per esprimere la propria personalità. Dopo essere atterrata in elicottero con un lungo cappotto marrone dai bordi vistosi, ha raggiunto SoHo per un rapido cambio d’abito presso YSL, optando per un total black sofisticato e accattivante. La borsa animalier con cui ha completato l’outfit aggiungeva un tocco di ironia e glamour al look.