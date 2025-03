La nuova ossessione di TikTok è il rossetto a lunga durata per labbra nude. E costa meno di 5 euro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La nuova ossessione di TikTok è un rossetto nude a lunga durata che costa meno di 5 euro. Un lipstick favoloso che non secca le labbra e dona un effetto super naturale, durando per tutto il giorno.

Si tratta del The Slim Stick di Essence nella tonalità beige nude. Un rossetto che ha conquistato i creators grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

L’Essence The Slim Stick n. 103 è un lipstick di colore beige nude, nutriente e con un effetto immediato. Dura sino a 6 ore senza sbavature e non si secca grazie alla presenza di olio di jojoba, olio di cocco, olio di macadamia e vitamina E contenuti nella formulazione.

Intensamente pigmentato, dona un colore intenso e con finish opaco per creare combo labbra favolose oppure da solo.

Cosa fare prima di applicare il rossetto nude

Prima di applicare il rossetto nude è essenziale preparare le labbra. Questo consentirà di aumentare l’effetto long lasting del lipstick e permetterà di avere una bocca super idratata.

Effettua uno scrub per eliminare crosticine o pellicine, poi utilizza un balsamo al peperoncino per ottenere un effetto carnoso.

Come si mette il rossetto nude

Come si mette il rossetto nude? Ti sembrerà strano, ma i passaggi necessari sono maggiori rispetto a quelli usati per applicare qualsiasi altra nuance. Ricordati di applicare il fondotinta anche sulle labbra: questo ti consentirà di eliminare il punto naturale di colore. Poi tampona con una velina.

Dopo aver applicato sulle labbra il fondotinta e averle tamponate con cura aggiungi uno shimmer nella zona dell’arco di Cupido. Illuminando questo punto riuscirai a donare tridimensionalità alla bocca. Il consiglio in più? Per applicarlo alla perfezione usa il polpastrello, arrivando sino alla metà del labbro superiore.

La matita labbra è un altro elemento indispensabile per questo trucco. Applicala usando la tecnica dell’overlining come Chiara Ferragni: passa la matita, disegnando il bordo delle labbra e “sbordando” di qualche millimetro. Poi sfuma e utilizza il tuo lipstick.

E il resto del make up? Il bello delle labbra nude è che regalano una bocca super carnosa e sensuale, consentendo al tempo stesso di giocare con il make up. L’unica regola è quella di usare una matita che sia dello stesso colore del rossetto. Se punti su una colorazione diversa infatti il risultato sembrerà particolarmente artefatto e artificiale.

Le labbra nude infatti permettono di osare con il trucco occhi, puntando su ombretti shimmer, sullo strobing e sull’uso del mascara, ma anche su eyeliner e smokey eyes per uno sguardo importante. L’idea in più? Non dimenticare il blush per riscaldare al massimo l’incarnato. Anche di sera scegli dei toni ambrati e caldi, l’ideale per rendere tutto il beauty look ancora più luminoso ed esaltare al massimo il rossetto nude.

Il trucco occhi troppo elaborato non ti piace? Niente paura, con il rossetto nude puoi optare anche per un make up minimal!

