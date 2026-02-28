50 sfumature di nude. I rossetti più belli che abbiamo visto sul palco dell’Ariston e che sono l’ossessione della primavera

Il rossetto nude è un must: lo dimostrano le scelte beauty di cantanti e conduttrici a Sanremo 2026. Tutte le sfumature da scoprire...e da provare!

Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Il rossetto nude di Laura Pausini a Sanremo 2026 da comprare

Il rossetto nude ha dominato il Festival di Sanremo 2026 in tutte le sue sfumature, protagonista di beauty look scintillanti e di make up che hanno lasciato il segno. Se Ditonellapiaga ha puntato tutto sul rossetto rosso, per regalare un tocco di glam retrò alla sua esibizione, le altre cantanti e conduttrici hanno scelto il nude. Un rossetto versatile perché disponibile in tantissime sfumature differenti, che fa davvero la differenza.

Il rossetto nude dunque dominerà i prossimi mesi, accompagnandoci per tutta la primavera e l’estate. Prendendo ispirazione, ovviamente, dalle tonalità sfoggiate a Sanremo 2026 dalle grandi protagoniste che hanno calcato il palco dell’Ariston.

Il rossetto nude scintillante di Pilar Fogliati

Scelta come co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Pilar Fogliati non ha deluso le aspettative dei fan del beauty. Vestita di luce liquida grazie all’abito firmato Armani, l’attrice ha replicato questo effetto anche nel make up, puntando su un ombretto prugna metal e un rossetto nude, vicinissimo al colore naturale delle sue labbra, ravvivato da un velo di gloss scintillante.

IPA

Il Pout Bomb Gloss Volumizzante di Revolution non appiccica e ha una formula confortevole e leggera. Ha un aroma di vaniglia dolce, mentre l’acido ialuronico permette di mantenere le labbra idratate. Contiene inoltre peptidi che donando volume, vitamina E super idratante e olio di jojoba. Provalo per labbra come Pilar Fogliati chic e favolose!

Il rossetto nude beige di Mara Sattei

Eterea e stupenda, Mara Sattei ha conquistato l’Ariston con un look che è stato definito “poetico”. La cantante ha puntato su un blush rosa chiaro, cipria per definire e donare un effetto vellutato alla pelle, ma soprattutto su un rossetto nude beige eccezionale. Perfetto abbinato al make up occhi con eyeliner e sopracciglia definite.

IPA

Il rossetto nude classic di Deborah garantisce una lunga durata e ha una formulazione morbidissima, che non sbiadisce e rende le labbra morbide e idratate nel tempo.

Il rossetto nude rosa di Elettra Lamborghini

Con Voilà, Elettra Lamborghini non solo ha fatto ballare tutto il teatro Ariston, ma ci ha svelato anche il prossimo trend make up con ombretto oro, ciglia lunghissime da diva e rossetto rosa super romantico.

IPA

Il rossetto rose quarz di Avon è perfetto per creare un look fresco, sofisticato e femminile. Il bello di questo lipstick è che ha un cuore idratante, posizionato al centro, con acido ialuronico che idrata intensamente le labbra e dona un finish glossy. La texture è cremosissima e avvolgente, il prodotto scivola sulle labbra facilmente e si applica con facilità.

Il rossetto nude con punta di corallo di Levante

Radiosa e con un glow pazzesco, Levante a Sanremo 2026 ci ha insegnato cosa significa brillare. Per l’occasione la cantante ha optato per uno sguardo luminoso – con mascara e ombretto metal – e labbra nude con una punta di corallo. A completare il tutto capelli con effetto gloss, un altro grande trend del Festival.

IPA

Nude, ma non troppo, il rossetto di Essence è un grande classico da tenere sempre in borsa. Costa pochissimo e su Amazon è fra i rossetti più amati. Caratterizzato da una consistenza cremosa e da un finish vellutato e opaco, questo rossetto è comodissimo da indossare per tante ore e non si secca. Ha una durata di ben 6 ore senza sbavature e viene venduto in una confezione sottile che rende l’applicazione ancora più semplice. Se il colore è favoloso la formulazione non è da meno grazie a olio di jojoba, olio di macadamia, olio di cocco e vitamina E.

Il rossetto nude classic di Laura Pausini

Nelle vesti di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti, Laura Pausini non ha deluso le aspettative ed è stata incoronata regina del rossetto nude. Ha infatti scelto spesso questo lipstick per esaltare lo smokey eyes soft che tanto ama e che caratterizza il suo make up.

IPA

Rossetto nude Maybelline Rossetto nude con effetto vinilico.

Effetto vinilico, finish luminoso e senza sbavature, la tinta labbra di Maybelline è fatta per durare a lungo e illuminare il volto. Questa tinta labbra a lunga tenuta regala un finish vinilico e ad alto impatto, no transfer. Il colore è saturo e intenso, luminoso e brillante all’istante, dura ben 16 ore. La formula è vegana, senza ingredienti o derivati di origine animale, mentre l’applicatore consente un’applicazione impeccabile in una sola passata.

Il rossetto nude luminoso di Patty Pravo

A 77 anni Patty Pravo è semplicemente favolosa. Sul palco è luminosa e stupenda, con eyeliner, una pelle vellutata (grazie alla sua cipria preferita) e un rossetto nude.

IPA

L’olio labbra idratante di E.l.f. è super idratante e con una sfumatura nude sheer ultra lucida. L’applicatore XXL è ultra morbido e aderisce al massimo alle labbra, rendendo facilissima l’applicazione. La formula è nutriente e rivitalizzante, ultra confortevole e con una fragranza alla menta che conquista. Il bello è che puoi sfoggiare questo lip oil da solo oppure come topper per rendere più lucente un rossetto nude.

Il rossetto nude malva di Arisa

Radiosa anche Arisa che ha scelto un look super chic e senza eccessi. Naturale, ma studiato nei minimi dettagli con protagonista un rossetto nude con sfumature malva. Sopracciglia scultoree e poco mascara, sommati ad un hairstyle con le onde, hanno completato il suo beauty look.

IPA

L’Oreal Paris Infaillible Matte Resistance è un rossetto liquido ultra-leggero e a lunga tenuta arricchito con pigmenti in polvere. Ha un colore intenso e confortevole che dura per tutto il giorno, con un finish matte e un effetto d’impatto sin dalla prima passata.

L’applicatore di precisione consente di definire facilmente il contorno labbra, mentre la formula è resistente alle sbavature e no transfer, impreziosita con l’acido ialuronico.

