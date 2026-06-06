iStock I rossetti rosa dono versatili e si adattano a ogni incarnato

A volte basta solo un velo di rossetto e il make-up è completo senza aggiungere nulla, altre volte il lipstick è quel dettaglio che va a completare il trucco in modo naturale. Uno dei prodotti più amati ha una vasta gamma di colori, ma tra le nuance più apprezzate, diventate quasi iconiche, c’è il rosa. Perché? Perché con questa tonalità è impossibile sbagliare. Il suo segreto sta nello stare bene a tutte, non solo a chi ha la carnagione e i capelli chiari.

A renderlo così versatile è una palette ampia con talmente tante sfumature che trovare quello che sta bene con il tuo sottotono è facilissimo. Infatti a prescindere dalla scelta del finish che può essere opaco o lucido la prima cosa da valutare nel momento in cui scegli il rossetto rosa è il sottotono della pelle. Per aiutarti a non sbagliare e a indossare la nuance in grado di valorizzarti al meglio è il momento di conoscere la totalità che si addice al tuo incarnato per un effetto long lasting che dura tutta l’estate e oltre.

Il rossetto rosa carne è la tonalità che sta bene a tutte

Se vuoi un make-up non make-up oppure preferisci truccare di più gli occhi con smokey eyes il rossetto rosa carne è elegante e sofisticato. Anche se può sembrare una colorazione facile perché tende al nude, il rossetto rosa carne deve essere scelto nella tonalità giusta. Nonostante in linea di massima sia una colorazione che si addice a tutte è importante non optare per una sfumatura troppo chiara, di solito è meglio un rosa che si trovi a metà tra il colore delle labbra e quello della pelle.

Anche se abbiamo detto che sta bene a tutte, se hai un incarnato molto scuro preferisci i nude. Il nostro consiglio è di optare per il rosa chiaro nude se hai un sottotono freddo, mentre nel caso di sottotono caldo prediligi i rossetti rosa chiari con una punta di beige. Per quanto riguarda il finish, visto che è una nuance molto naturale affidati solo a quelli in versione matte o cremosa e non shimmer perché potrebbero creare un effetto plastico.

I migliori rossetti rosa carne

Per le bionde il rossetto giusto è il rosa chiaro

Di qualche tono più scuro del rossetto rosa carne, quello chiaro – che ingloba al suo interno quelli pastello o confetto – non è adatto a tutte. Molto delicato, è ideale per chi ha i capelli biondi (ma anche castano chiaro o biondo cenere) e la carnagione molto chiara perché si adatta al loro incarnato. Il rosa chiaro opaco è perfetto per chi ha un sottotono freddo, mentre il finish perlato si sposa bene con i sottotoni caldi.

Se è ideale per chi ha i capelli biondi, per le more o le rosse la nuance risulta troppo chiara, il limite è quello di non valorizzare le labbra, ma di vederle sparire.

I rossetti rosa chiaro selezionati da noi



Glam'Up Paris Il rossetto rosa chiaro brillante

Con un sottotono freddo ci vuole il rossetto rosa antico

Altro colore amato, non solo quando si parla di rossetti rosa, ma anche quando si parla di ombretti o smalti, è il rosa antico. Questa nuance tendenzialmente è universale, la differenza la fa il sottotono che deve essere freddo. Nel caso hai un sottotono caldo, puoi indossarlo, ma meglio scegliere il rosa antico scuro. Per quanto riguarda il finish, visto che è un colore molto delicato quello matte conserva questa caratteristica e ti regala un trucco soft.

Il rossetto rosa antico per un make-up minimal

Il rossetto rosa malva è quello più versatile

Il rosa malva è un colore vivace e allegro, ma anche molto raffinato e come quello carne sta bene a tutte perché è in grado di valorizzare sia le bionde che le rosse, ma anche le more armonizzandosi senza problemi. Anzi è una nuance che riesce a far risaltare ogni incarnato da usare nel caso in cui tu voglia completare il make-up e dargli un carattere glam e cool.

I rossetti malva che stanno bene a tutte

Il rossetto per le more è il rosa indiano

Se sei mora nel tuo make-up non può di certo mancare il rosa indiano che, simile al fucsia, si differenzia per una punta di blu al suo interno che lo rende più vivace e adatto anche a chi ha i capelli biondi e gli occhi chiari: in effetti è una nuance che mixa in modo equilibrato tonalità calde e fredde. Nonostante sia un colore versatile, invece non dona particolarmente a chi ha i capelli rossi.

I rossetti rosa indiani da sperimentare

I rosa aranciati stanno bene a chi ha un sottotono caldo

Nella vasta palette dei rosa oltre a quelli chiari, ci sono anche quelli aranciati che includono principalmente il pesca, il corallo e il mattone. Sfumature di carattere che proprio per questo devono essere indossate con attenzione. A differenza di quelli che abbiamo visto in precedenza, questa nuance di rosa non sta bene a chi ha un sottotono chiaro perché è il rossetto per chi ha un sottotono caldo. Vuoi dire che se hai i capelli biondo caldo o castani e la pelle ambrata il rosa pesca riesce a valorizzare al meglio l’incarnato. Se poi hai i capelli naturalmente rossi è il colore da inserire nel tuo make-up e da non lasciare più perché è quello che si abbina al meglio ai tuoi colori.

I rossetti aranciati da provare

Il rosa scuro è il colore pop da provare

Abituate a considerare il rosa un colore chiaro e delicato, guardando bene ci stupiremo nello scoprire sfumature decise e dall’animo pop. Il rosa scuro riesce a essere vivace in particolare le nuance più amate sono il fucsia, i lampone e il fragola, tutte intense e che hanno il compito di focalizzare l’attenzione sul trucco labbra, oltre a saper essere anche versatili.

Queste nuance stanno benissimo a chi è mora e ha la carnagione ambrata, ma a dispetto della loro intensità si sposano bene anche con incarnati chiari e sui capelli biondi, l’importante che il sottotono sia caldo. Nel caso in cui ti piacciano queste nuance, ma hai i capelli rossi devi sapere che non è la sfumatura che ti dona di più, però per non rinunciarci prova a orientarti sempre su un rosa scuro, ma acceso.

I rossetti rosa scuro di tendenza

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