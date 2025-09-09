Il rossetto protagonista dell’autunno è marrone, come quello di Katie Holmes. Ed è subito Joey Potter style

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il rossetto marrone di Katie Holmes direttamente dagli anni '90

Oggi come ai tempi di Dawson’s Creek, Katie Holmes continua a incarnare una bellezza senza tempo. Il suo segno distintivo? Il rossetto marrone anni ’90, diventato negli anni la sua cifra beauty più riconoscibile. Allora come oggi, l’attrice riesce a riportare in chiave contemporanea quell’aura indimenticabile che apparteneva a Joey Potter, il personaggio che l’ha resa celebre. Icona assoluta di quel make-up, Holmes riaccende i riflettori su una tendenza che ha segnato un’epoca e che ora torna a conquistare una nuova generazione.

Ma non si tratta di un marrone qualsiasi: la nuance che torna sulle sue labbra è morbida, avvolgente, apparentemente casual eppure perfettamente studiata. È la stessa che negli anni ’90 brillava sul volto acqua e sapone di Joey, la prima vera ”clean girl” prima ancora che esistesse questo termine, capace di racchiudere in un solo gesto l’essenza di un’epoca.

Tra il 1998 e il 2003, Dawson’s Creek è stato molto più di una serie TV: ha rappresentato un vero e proprio rito di passaggio per un’intera generazione, sospesa tra due millenni. Joey Potter incarnava la ragazza semplice ma indipendente, ironica, autentica. Non inseguiva le mode, eppure dettava stile. Il suo make-up essenziale rifletteva quella naturalezza fresca e disinvolta che oggi, sorprendentemente, risuona più attuale che mai.

Non è un caso se, nel 2025, la tendenza delleimpazza sue i brand beauty si affrettano a omaggiarla con collezioni dedicate.

Vuoi ricreare il look iconico di Joey Potter ma non sai quale tonalità di marrone si adatti meglio a te? Il segreto sta nel capire il tuo sottotono di pelle. Che tu abbia un sottotono caldo o freddo, esiste una sfumatura di marrone perfetta per esaltare la tua bellezza naturale.

Rossetti marroni per carnagioni dal sottotono caldo

Le carnagioni calde risplendono con marroni che hanno una base dorata, rossiccia o aranciata. Questi colori si fondono armoniosamente con la tua pelle, donando un aspetto radioso e naturale.

Maybelline New York SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick – Tonalità “Insider”: una avvolgente tonalità con sfumature caramello o rossicce, avvolgente e a lunga tenuta.

L’Oréal Paris Color Riche Satin Lipstick – Tonalità 107 Seine Sunset: rossetti cremoso e idratante con una base dorata o ramata che si sposa splendidamente con i sottotoni caldi.

Offerta L'Oréal Paris Color Riche Satin Lipstick 107 Seine Sunset

Revlon Super Lustrous Lipstick – Tonalità “SuperStar Brown”: Revlon, il più iconico tra i brand di make up anni ’90, è il re delle sfumature calde di marrone-mattone che richiamano proprio l’eleganza anni ’90. La tonalità calda perfetta è Superstar Brown.

Offerta Revlon Super Lustrous Lipstick - SuperStar Brown

Rossetti marroni per carnagioni dal sottotono freddo

Le carnagioni fredde risplendono con marroni che tendono al grigio, al malva o al taupe. Questi colori creano un contrasto sofisticato e armonioso con la tua pelle, evitando di farla apparire spenta o giallastra.

MAC Cosmetics Satin Lipstick – Tonalità “Paramount”: un classico intramontabile un marrone-prugna smorzato con un finish satinato. La sua base fredda lo rende incredibilmente lusinghiero sulle pelli con sottotono rosato o bluastro, per un look anni ’90 autentico e sofisticato.

Rimmel London Matte Lipstick Effetto Opaco, Tonalità “715 Brown Nude”: Una meravigliosa tonalità di marrone-malva, profonda e vellutata. È un’opzione eccellente per chi cerca un colore ricco e femminile che si allinea perfettamente con le carnagioni fredde, donando un’aria misteriosa e chic.

Kiko Milano Smart Fusion Lipstick 431 – Tonalità “Chocolate”: Un rossetto nutriente dal finish luminoso, pieno e intenso. Questa tonalità di un marrone cioccolato freddo, è ideale per un look minimalista e contemporaneo. La sua texture morbida e scorrevole rimane confortevole sulle labbra.

Kiko Milano Smart Fusion Lipstick 431 - Chocolate

Ricorda, la prova è sempre il metodo migliore! Prova diverse tonalità per vedere come si armonizzano con il tuo incarnato alla luce naturale. Un rossetto marrone ben scelto può davvero fare la differenza, regalandoti un look alla Joey Potter autentico e personalizzato.

