Clean Girl, l’estetica della perfezione apparente in voga su TikTok

Fonte: iStock Estetica della Clean Girl su TikTok

Avete presente quelle ragazze che hanno sempre pelle luminosa, guance rosee, labbra lucide, sopracciglia ordinate e giusto un filo di mascara? Quelle vestite sempre con toni neutri e con mai un capello fuori posto? Quelle con un matcha latte sempre in mano e una casa da sogno? Solo le Clean Girl di TikTok, la cui vita sembra chic, raffinata e disinvolta. In altre parole, perfetta.

La Clean Girl Aesthetics è l’ultimo trend social e sociale, emersa come un fenomeno culturale in grado di influenzare il nostro stile di vita e la percezione dell’estetica personale. Si tratta, in altre parole, dell’idealizzazione di una bellezza naturale e spontanea, considerata esteticamente e moralmente superiore a tutto ciò che invece è “artefatto”.

Com’è nato il trend

Il trend della Clean Girl è emerso come una reazione alle tendenze precedenti che spingevano per una bellezza e uno stile di vita eccessivamente elaborati. L’estetica della “ragazza pulita” può essere fatta risalire a un video su TikTok in cui un utente di nome xolizahbeauty istruisce il suo pubblico su come ottenere l’aspetto di “quelle ragazze che sembrano sempre pulite”. E ora, l’hashtag #cleangirlaesthetic ha più di 6 miliardi (sì, avete capito bene, miliardi) di visualizzazioni.

Influencer come Hailey Bieber a Bella Hadid hanno fatto della Clean Girl la loro estetica di riferimento, spingendo così le fan e gli appassionati di make up di tutto il mondo ad abbandonare ciprie e fard troppo intensi, rossetti opachi e smoky eyes a favore di lentiggini finte, zigomi scintillanti e un sottile tocco di mascara.

Clean Girl e Clean Beauty

Il minimalismo è la chiave di ogni aspetto dell’estetica Clean Girl, dalla cura della pelle, al trucco, agli accessori. Una parte essenziale per raggiungere l’atmosfera è creare un look di bellezza semplice, luminoso e sofisticato. Proprio come quello di Hailey Bieber, la cui beauty routine è la più osannata sui social.

Clean Girl e Clean Beauty sono quindi profondamente interconnessi.

Ma attenzione, è tutto fake

L’estetica della Clean girl non promuove effettivamente un ritorno allo stato naturale, ma piuttosto una forma di naturalità costruita. Il trucco sembra essere infatti considerato valido solo quando non è immediatamente visibile. Tuttavia, per ottenere quel look fresco e pulito vengono spesso usati numerosi prodotti diversi.

Non devo di certo dirvelo io, lo sapete anche voi che non esiste una pelle “perfetta”. La Clean Girl promuove uno standard di bellezza irrealistico, poiché dietro quel look osannato come semplice e naturale si nascondono ore e ore di preparazione. Ricordatevi inoltre che la maggior parte delle immagini e dei video che vediamo su questa estetica sono filtrati in qualche modo e non rappresentano la vera realtà.

L’idea di apparire come una versione migliore di se stessi (grazie a quell’applicazione “minima” di trucco) implica inoltre che le donne non sono abbastanza così come sono e che alcuni difetti devono essere offuscati o nascosti. Non si tratta di certo di un concetto nuovo; anzi molte persone ancora si truccano per nascondere quelli che spesso identificano come difetti. Il punto, però, è che questa tendenza viene pubblicizzata come naturale. Cosa che chiaramente non è.

La prova ancora una volta che non possiamo credere a tutto ciò che vediamo sullo schermo del telefono.