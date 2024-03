I consigli make-up per valorizzarsi se si hanno i capelli bianchi

Beauty addicted da quando ha memoria e giornalista freelance, ha collaborato con testate nazionali online per la redazione di articoli sui temi della bellezza, arte e design. Per DiLei si occupa di beauty, dalle tendenze make-up ai consigli per la skincare.

I capelli grigi o bianchi non sono più un tabù, perciò donne di tutte le età optano per un hairstyle naturale, abbandonando la tinta o senza mai coprire le prime ciocche, proprio come la regina di Spagna, Letizia. Indipendentemente dall’età, se si compie questa scelta di stile, il trucco gioca un ruolo fondamentale nel valorizzare la bellezza del viso, bilanciando colori e volumi per un aspetto fresco e luminoso, facendo sì che il look non risulti vecchio ma attualissimo.

Come valorizzarsi con il make-up se si hanno i capelli bianchi: consigli pratici

Avere i capelli bianchi non è assolutamente un limite nell’ambito del make-up e lo stile e il gusto personale restano la guida per creare un trucco che ci rappresenti. Ci sono però alcuni dettagli che possono fare la differenza, ovvero rendere l’incarnato radioso e non pallido, esaltare l’armonia dei colori e infine perfezionare il risultato finale. Vediamo insieme alcuni consigli per truccarsi alla perfezione se si hanno capelli bianchi o grigi.

Come realizzare la base

Se la pelle matura o particolarmente segnata dal tempo, la scelta della base è cruciale. Deve essere sottile, idratante e levigante, quindi l’ideale sono fondotinta liquidi dal finish luminoso di una tonalità che corrisponda alla pelle, che rendono uniforme la pelle mantenendo i volumi del viso e segnare. Quindi si renderanno meno evidente le linee sottili e le discromie e le macchie, soprattutto se si scelgono di media coprenza, ottimo compromesso se vogliamo camuffare ma non appesantire. Altrimenti, il consiglio è quello di usare BB cream, CC cream o creme colorate, applicando un correttore cremoso in maniera localizzata solo dove serve. Per illuminare il viso, invece, via libera al correttore liquido leggermente più chiaro della tonalità della pelle da posizionare sul contorno occhi, sotto gli zigomi e sull’arcata superiore delle labbra.

Contouring e blush

Il contouring perfetto dovrebbe essere delicato, realizzato con tonalità fredde per una definizione naturale, meglio se realizzato con un prodotto in crema, Per un tocco di freschezza, è invece fondamentale il blush, liquido o cremoso, da scegliere rosato o pescato in base al sottotono della pelle. Per accentuare il volume delle guance e conferire un aspetto radioso va applicato sulle gote e sfumato sugli zigomi verso le tempie, con le dita o con una spugnetta per fonderlo perfettamente con la pelle. Può essere poi fissato con un po’ di cipria o blush in polvere, e aggiungere sotto un tocco di terra per dare definizione e colore e all’incarnato.

Come truccare occhi e sopracciglia

Le sopracciglia dovrebbero essere definite ma non troppo marcate, seguendo la forma naturale e riempiendo eventuali vuoti, scegliendo un colore leggermente più chiaro di quello naturale del pelo così da non creare stacco con i capelli bianchi o grigi. Altrimenti, si possono usare una matita o una browpen nei toni freddi e cenere, ma è una scelta che dipende principalmente da carnagione e capelli naturali. Per quanto riguarda gli occhi, invece, si consigliano ombretti shimmer o satinati in grigio, argento, blu e rosa antico per capelli bianchi o argentati, e in tonalità come mattone o biscotto per capelli bianchi con riflessi biondi o platino. Gli ombretti opachi e le tonalità scure possono accentuare le piccole rughe intorno agli occhi e chiudere lo sguardo, oltre a creare molto contrasto con la chioma, quindi meglio evitarli così come tutto ciò che è grafico e netto. Anche il mascara meglio optare per un marrone o un borgogna, che inoltre esaltano di più l’iride.

Il make-up labbra

Per creare un make-up armonico e che ben si sposi con i capelli bianchi non può mancare il rossetto. Invece di quelli opachi in particolare liquidi, che possono evidenziare le rughe e seccare le labbra, meglio scegliere altri finish e texture più facili da indossare e molto più di tendenza. Dunque cosa scegliere? I rossetti cremosi e idratanti oppure i lucidalabbra, magari accompagnati da matite labbra morbide per definire i contorni e rendere le labbra più piene, ma anche camuffare qualche linea presente sopra al labbro superiore. Le tonalità neutre sono le migliori, ma non sono le uniche che possiamo indossare: il rosso tendente al rosa o all’arancio, oppure i rosa, anche vivaci, sono perfetti, mentre tonalità scure potrebbero creare contrasto e far sembrare le labbra più sottili.

5 idee di trucco da copiare alle star con i capelli bianchi

Valorizzare i capelli grigi o bianchi con il trucco è un’arte da adattare alle proprie caratteristiche personali e che può migliorare e sottolineare la bellezza naturale di ogni donna, indipendentemente dall’età. Con semplici accorgimenti e una selezione attenta di prodotti si può ottenere un look radioso e senza tempo. Ecco alcune idee e ispirazioni dalle quali prendere spunto direttamente dalle star internazionali, che hanno scelto di portare la chioma al naturale ma con stile.

