Che fine ha fatto Michael Cadeddu di Un Medico in Famiglia

Michael Cadeddu è stato uno dei giovani volti televisivi più amati degli anni ’90. Nato nel 1987, ha cominciato a lavorare in tv da piccolissimo come protagonista di diversi spot. Nel 1994 è arrivata la partecipazione alla trasmissione Solletico – era il piccolo Lenticchia – durata fino al 1996.

Risale però al 1998 la consacrazione al successo: in quell’anno, Michael Cadeddu ha infatti iniziato a ricoprire il ruolo di Ciccio Martini, secondogenito del Dottor Lele Martini ma soprattutto nipote dell’indimenticabile Libero.

Sul set di Un Medico in Famiglia ha recitato anche la sorella minore di Michael, Eleonora Cadeddu. Come ben si sa, la oggi 24enne ha interpretato il personaggio di Annuccia, ultimogenita di casa Martini prima dell’arrivo dei gemelli, nati dalla relazione tra Lele e l’ex cognata Alice, e di Carlo, venuto al mondo diversi anni più tardi e frutto della storia d’amore tra il Dottor Martini e l’amica d’infanzia Bianca, interpretata da Francesca Cavallin.

Tornando a Michael Cadeddu, ricordiamo che è nato a Milano da padre sardo e da madre altoatesina. La famiglia si è poi trasferita a Roma per via degli impegni recitativi suoi e di Eleonora, che hanno una sorella più grande (quest’ultima, come rivelato da Eleonora Cadeddu nel salotto di Vieni da Me, è madre di 4 figli).

La vita di Michael è oggi molto diversa. La star di Un Medico in Famiglia ha infatti abbandonato il mondo dello spettacolo e, nel 2013, si è trasferito in Germania. Qui, seguendo le orme del padre Pietro, ha intrapreso la carriera di fantino (in una delle ultime stagioni della fiction, il suo personaggio faceva proprio questo lavoro). In un’intervista rilasciata qualche anno fa a La Gazzetta dello Sport, l’interprete di Ciccio Martini ha rivelato di aver imparato a montare durante la pause dall’attività di attore.

Nel giugno 2016, Michael Cadeddu è andato all’altare con Valentina Stefutti, amazzone non professionista incontrata proprio nell’ambiente delle corse di cavalli (ai tempi nessun membro del cast partecipò all’evento). La coppia ha accolto pochi mesi fa il primo figlio, il piccolo Perseo.

Ricomparso in tv nel corso della puntata del 18 novembre di Live – Non è la D’Urso, Michael Cadeddu ha fato una rivelazione spiazzante. Ha infatti sottolineato di aver fatto il nipote di Nonno Libero e ha ammesso che “se si fa di nuovo continuerò”.