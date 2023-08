“Un medico in famiglia”, colpo di scena: nuova stagione in arrivo

Fonte: IPA Un medico in famiglia, nuova stagione in arrivo

Nuove avventure all’orizzonte per i Martini. Dopo le numerose richieste dei fan arrivate negli ultimi anni, si starebbe lavorando ad una nuova stagione di Un medico in famiglia, l’undicesima per la precisione. La serie, che ha fatto il suo debutto su Rai Uno nel 1998, è stata trasmessa per l’ultima volta nel 2016. In seguito al recente successo che le repliche hanno ottenuto prima su Raiplay e poi su Netflix, i produttori avrebbero deciso di mettersi al lavoro per realizzare nuove puntate, per la felicità di Lino Banfi, l’attore protagonista, che non ha mai smesso di sognare di tornare ad indossare i panni dell’iconico Nonno Libero.

“Un medico in famiglia” 11 si farà: le prime anticipazioni

Un medico in famiglia 11 potrebbe diventare presto realtà. Non si tratta dell’ennesimo gossip o fake news: questa volta a pronunciarsi è stata nientepopodimeno che Verdiana Bixio, presidente di Publispei (la casa di produzione che ha dato il via alla lunga serialità proprio con Un Medico in Famiglia). All’Ansa la produttrice ha fatto sapere: “Coltivo progetti che valorizzino la grande storia della Publispei e proprio riguardo al Medico sto cercando di portare avanti un’idea che non sia una rimpatriata, ma qualcosa di più, nello spirito di quella serie, del resto i fan lo stanno chiedendo da tempo e ormai sono passati ben 25 anni”.

Sull’eventuale ritorno si è espresso pure Lino Banfi, che più volte ha chiesto a gran voce una nuova stagione di Un medico in famiglia. Ai microfoni di Tag 24 ha dichiarato: “Sono davvero felice se Un Medico In Famiglia 11 si farà, è da tempo che voglio dare un vero bel finale alla famiglia Martini. Mi fermano sempre in strada per chiedermi di fare una nuova stagione”.

Poi ha aggiunto di aver parlato di recente con Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction: “Le ho detto che per raccontare un bel finale non sarebbe servito realizzare 13 puntate, ma che ne sarebbero bastate meno, quindi con dei costi minori. Credo che si possa pensare di fare anche 6 serate. Se davvero questa notizia fosse vera sarebbe bellissimo ritrovarci tutti insieme, aspetto una chiamata”.

In realtà un’undicesima stagione di Un medico in famiglia era già prevista e si era parlato addirittura di un trasferimento della famiglia Martini in Piemonte ma gli ascolti non proprio positivi con la messa in onda delle ultime puntate hanno spinto i vertici Rai a chiudere del tutto la fiction, lasciando così l’amaro in bocca ai tanti telespettatori che sono cresciuti con Lele, Nonno Libero, Maria e company.

Come è finito Un medico in famiglia: la scioccante scoperta

La decima – e fino ad ora ultima stagione – di Un medico in famiglia si è conclusa con una scioccante scoperta: Annuccia non è figlia di Lele bensì di Valerio Petrucci, amante di Elena, la prima defunta moglie del dottor Martini. Un colpo di scena che è stato mal digerito da tutti i fan. L’attrice Eleonora Cadeddu è approdata sul set della Rai quando aveva appena due anni ed è praticamente cresciuta tra un ciak e l’altro, insieme ai molteplici spettatori.