Lino Banfi, il ricordo sofferto della moglie: la dolcissima dedica all’amore più grande

Fonte: IPA Lino Banfi - Foto: IPA

“Aiutatemi a sognarla, ancora non ci riesco” dice un commosso Lino Banfi che ha più volte sottolineato il grande amore per la moglie Lucia Zagaria, scomparsa il 22 Febbraio 2023 all’età di 85 anni. Dopo aver combattuto duramente l’Alzheimer, la signora Banfi, madre di Rosanna, si è spenta per sempre lasciando un grande dolore alla famiglia e agli amici. L’attore italiano, icona della commedia all’italiana, non ha mai perso occasione per ricordare la sua amata compagna di vita in pubblico. Ha persino scritto a Papa Francesco per chiedere di poter morire insieme a lei e il Pontefice gli ha risposto all’epoca di non avere tale potere, ma di poter sicuramente pregare per loro.

Il ricordo di un amore vero

Nonostante l’immensa perdita che ancora fatica a superare, Lino Banfi sta lavorando e non si ferma. Tra i suoi progetti attuali un film di Mario Sesti che ripercorrerà come un documentario la sua vita professionale e privata. Intervistato da Il Corriere della Sera per l’occasione, l’attore ha parlato del suo matrimonio e di sua moglie, chiedendo al pubblico e ai suoi fan di pregare per lui e aiutarlo a sognarla perché, pur volendo, non riesce più a farlo. “Sono trascorsi sei mesi dalla sua morte e ancora non ci riesco. Credo però sia molto impegnata a parlar bene di me con la gente giusta, e infatti mi stanno arrivando molte richieste di lavoro… Insomma sta lavorando molto in questo periodo e non ha tempo per venirmi in sogno”.

Il buio dell’Alzheimer

L’Alzheimer è una malattia grave che mette a dura prova anche le persone intorno al paziente, poiché i ricordi sono preziosi, soprattutto se legati alle relazioni interpersonali. Stare vicino a un partner o a una persona cara che dimentica gradualmente chi è, i momenti della sua vita e chi ha fatto parte di questa, è una sfida difficile da affrontare. “Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei” ha sottolineato con rancore nel cuore Lino Banfi che non riesce a giustificare il destino che ha travolto la sua famiglia, piccola ma molto unita.

Fonte: IPA

Un matrimonio complice

Sono passati appena cinque mesi dalla morte di Lucia Zagaria, quindi la ferita ancora è aperta e fa male, ma distrarsi con il lavoro potrebbe essere un valido aiuto per il nonno d’Italia, come lo soprannominato il presidente Mattarella. La coppia è convolata a nozze nel 1962, andando contro il suocero che non voleva questo matrimonio. Quasi la classica fuitina che, tuttavia, alla base aveva un sentimento puro e reale, visto quanto è durata.

Il successo di Banfi ha sicuramente messo i bastoni fra le ruote nel corso degli anni, ma la moglie “non era gelosa” come lui stesso ha sottolineato. “Ti sei divertito eh?” gli ha detto scherzando la moglie qualche tempo fa, mentre vedevano la tv insieme sul divano e lei già era malata. Banfi ha lavorato con tante belle donne come la Fenech, Nadia Cassini, provocanti e sensuali. La tentazione fa l’uomo ladro, come si suol dire, ma la complicità e l’affetto in una coppia che funziona supera qualsiasi cosa.