Addio a Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi: il dolore della figlia Rosanna su Instagram

Fonte: IPA Lucia Zagaria è morta: l'annuncio su Instagram

Un dolore immenso per Rosanna e Lino Banfi: è morta Lucia Zagaria. L’annuncio è stato condiviso su Instagram proprio dalla figlia, che ha scritto: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, a corredo di una foto struggente, ferma nel tempo. Da tempo la donna era malata di Alzheimer.

Addio a Lucia Zagaria: l’annuncio di Rosanna Banfi su Instagram

Una foto in bianco e nero per dare l’ultimo saluto alla mamma, Lucia Zagaria. Un annuncio che fa male, che toglie il fiato, soprattutto pensando alle parole di Lino Banfi, che è sempre stato vicino alla moglie. La malattia della Zagaria aveva scosso profondamente la famiglia, che si era stretta attorno a lei, nella speranza di donarle dei giorni sereni.

A Verissimo, Rosanna Banfi aveva raccontato del percorso della madre e soprattutto del suo immenso dolore. “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare”. Proprio attorno a lei si erano riuniti, cercando di darle sostegno, offrendole supporto e non facendole mai mancare nulla.

Il dolore di Rosanna Banfi: la malattia di Lucia Zagaria

Più volte Rosanna Banfi ha avuto modo di parlare della madre, anche in occasione della sua avventura a Ballando con le Stelle, dove aveva messo in chiaro la sua situazione e il triste avanzare della malattia.

“Mamma è diventata scordarella, dimentica le cose. Ha questa cosa che non voglio nominare. Di questa mia partecipazione a Ballando è felicissima, poi quando vado a casa sua e le dico qualcosa fa la vaga. Questa cosa mi mette una tristezza profonda, sono talmente dispiaciuta che ultimamente vado di meno a trovarla. Non riesco a dirle tutte le cose che vorrei, tanti momenti brutti e belli della vita. Mamma è piccoletta ma tanto bella”.

Le parole di Lino Banfi sulla moglie

L’amore meraviglioso tra Lucia Zagaria e Lino Banfi non finirà mai, e durerà in eterno. Un legame sincero, il loro, che potremmo quasi definire d’altri tempi: quei tempi in cui si costruiva per il futuro, e si credeva ancora nel “per sempre”, nel lieto fine da favola, con qualche tempesta da superare. Ma sempre insieme, mano nella mano.

Sempre nel salotto di Silvia Toffanin, Lino Banfi aveva rivelato il desiderio della moglie: “Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio. Quando in una coppia c’è qualcuno che se ne va prima dell’altro, è come se prendi una fotografia di coppia e la stracci a metà. Puoi prendere tutte le colle del mondo ma non sarà mai come prima.”

Chi era Lucia Zagaria

Nata Lucia Lagrasta, classe 1938, Lucia Zagaria è stata il grande amore di Lino Banfi. Si erano conosciuti quando lei aveva poco più di 20 anni, e si erano sposati nel 1962. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Rosanna e Walter. La storia d’amore tra Lino Banfi e Lucia Zagaria è stata tra le più belle: le famiglie inizialmente non erano d’accordo. Ma l’amore nel loro caso ha vinto. E questo è l’addio più doloroso.