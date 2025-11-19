Rosanna Banfi, dopo 16 anni di nuovo malata di cancro: “Lo abbiamo cacciato a calci”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Rosanna Banfi è una di quelle donne che il pubblico sente “di famiglia”, con la sua ironia e il suo sorriso luminoso e sempre autentico, capace di conquistare con la sua semplicità e la sua forza contagiosa. Figlia d’arte del celebre Lino Banfi, Rosanna in queste ore ha scelto di condividere un pezzo di vita che sorprende e commuove, raccontando il ritorno dell’ ‘ospite indesiderato’ che aveva già affrontato anni fa. Le sue parole, schiette e profonde, pubblicate sui social con un post semplice, ma potente, aprono uno squarcio di verità sul mondo patinato dello spettacolo e su una storia che non parla solo di malattia, ma di coraggio, rinascita e voglia di vivere.

Rosanna Banfi, il tumore è tornato: sui social le foto della nuova battaglia

In queste ore Rosanna Banfi, volto amatissimo del piccolo schermo e figlia del grande Lino Banfi, ha scelto di raccontare al pubblico e ai suoi fan un risveglio inatteso: dopo 16 anni dal primo intervento per un tumore al seno, l’’ospite’ non invitato è tornato a farle visita.

Con la schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, Rosanna ha condiviso su Instagram un’immagine in cui mostra uno spirometro, segno del nuovo percorso affrontato, e un messaggio asciutto ma potente: “Dopo 16 anni l’ospite assolutamente non invitato si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della ‘mia’ casa. L’abbiamo cacciato a calci nel cu*o. Tutto qua”.

Il suo è il racconto di una donna che conosce il dolore della diagnosi, della paura e del cambiamento, ma che non ha mai smesso di volersi bene e di voler condividere le proprie battaglie. I commenti dei fan non si sono fatti attendere e, tra loro, anche quelli di molte vip come Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le Stelle (dove Rosanna ha partecipato nel 2022) anche lei vittima del cancro e simbolo delle donne che lottano ogni giorno da anni contro questa malattia.

Sempre sui social, nelle stories di Instagram, Rosanna ha condiviso anche un altro scatto in pigiama, mentre si trova sorridente come sempre accanto al letto d’ospedale, accompagnando l’immagine con le parole “è andata”, facendo intuire di aver subito un intervento.

Rosanna Banfi e l’appello all’importanza di seguire la vera medicina

Rosanna non si è mai stancata in tutti questi anni di sostenere l’importanza di fare prevenzione e di non perdere grinta e coraggio di fronte alle difficili prove della vita. Un anno fa, in occasione del 15° anniversario da quel lontano 2009 in cui venne operata per un tumore al seno, aveva dichiarato: “Una mia amica mi disse: quando dimenticherai la data l’avrai metabolizzato. È vero, per diversi anni il 18 e il 25 febbraio (le due operazioni) in realtà la data l’ho dimenticata. Oggi però mi sono accorta che sono passati 15 anni. Il fatto è che ho avuto 15 anni in più. Ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare ‘solo’ la medicina”.

La figlia di Lino Banfi infatti ha sempre sottolineato l’importanza di affidarsi alla scienza e alla medicina ufficiale per curarsi e, anche in questa occasione, ha voluto ribadirlo con forza: “Non fatevi incantare da terapie ‘alternative’, semmai, potete affiancare al protocollo degli aiuti naturali, lo yoga, le erbe… Non vi faranno guarire ma vi aiuteranno a superare il periodo difficile” ha detto.

E ha proseguito ringraziando tutti coloro che in questi lunghi anni l’hanno sostenuta e curata: “I ricercatori che passano la vita in laboratorio per noi, gli oncologi che passano la vita in ospedale, e i vari medici e infermieri che si occupano di un malato oncologico”.

È un momento delicato sì, ma anche di grande testimonianza: Rosanna Banfi non è più solo l’attrice che abbiamo visto sullo schermo, ma una donna che ha scelto di mostrarsi nella sua verità, quella senza filtri. E nel farlo costruisce una storia che va oltre i riflettori del gossip, parlando di salute, di cure, di amore per sé stessi e per chi ci sta vicino.