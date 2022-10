“Per chi non ce l’ha fatta”: il messaggio di Rosanna Banfi a “Ballando con le stelle”

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

“Per tutte quelle che non ce l’hanno fatta e per chi lotta”: Rosanna Banfi ha concluso così la sua coreografia ispirata alla lotta al tumore al seno, che ha affrontato con grande coraggio, con determinazione e circondata dall’amore della sua famiglia. La pista di Ballando con le stelle diventa così il centro della sua battaglia, quella che ha vinto e che oggi si è trasformata nel motore della sua vita. Un bacio per il marito Fabio, sul finale, e un messaggio per tutte le donne che sono state portate via dal cancro.

Il ballo ispirato alla lotta al tumore

È stata la clip introduttiva ad anticipare le intenzioni della coppia composta da Rosanna Banfi e Simone Casula. Un duo del tutto nuovo che sta dando grandi soddisfazioni alla giuria, non solo per la bravura mostrata sulle assi della pista di Ballando con le stelle, ma per l’affiatamento che hanno raggiunto in pochissimo tempo.

Lei, commossa, ha raccontato come abbia scoperto di avere un tumore al seno e di come l’abbia affrontato con coraggio grazie al sostegno del marito Fabio, sempre al suo fianco nonostante le grandissime difficoltà degli anni dedicati alla faticosa terapia. Lui, in lacrime, ha sorpreso persino la sua allieva: “Tu, a chi pensi che piangi così?” – “Mi fa soffrire il tuo dolore, e penso a mia zia che come tante non ce l’ha fatta”.

Un messaggio dolorosissimo, quello di Rosanna Banfi, che è scesa in pista con un turbante avvolto sul capo, in ricordo di quei mesi di lotta che l’hanno segnata per sempre. Il brano scelto per la coreografia, I migliori anni della nostra vita, ha di certo aiutato il racconto. Nella coreografia ideata da Simone Casula c’è stato tutto il suo percorso, dalla diagnosi fino alla vittoria finale, rappresentata da quel fazzoletto scagliato al centro del palco e dalla forza con la quale ha ripreso in mano la sua vita.

Le lacrime di Carolyn Smith

Un racconto che ha toccato tutti. E la presidente di giuria Carolyn Smith, che da 7 anni lotta con coraggio contro un aggressivo tumore al seno. Impossibile trovare le parole, ma la ballerina scozzese si è espressa con un lungo abbraccio a bordo pista concesso a Rosanna Banfi. Per lei, ha persino ripescato la paletta del 10 che si era ripromessa di non utilizzare per dirsi più severa con i concorrenti di Ballando con le stelle.

A distanza di anni dalla sua guarigione, Rosanna Banfi è oggi una delle più importanti testimonial della battaglia contro il tumore. È noto il suo impegno per Donne in rosa e Race for the cure, la corsa benefica organizzata annualmente da Komen Italia a sostegno di chi lotta.

Con un percorso iniziato in sordina e con un’esibizione al di sotto delle sue possibilità, l’attrice e figlia di Lino Banfi ha accettato la sfida di Ballando con le stelle per raccontare la sua storia ma anche per mettersi in gioco, per mostrare un lato inedito di sé che possa dire qualcosa di più sulla sua personalità. Con Simone Casula, new entry della rosa dei maestri del programma, ha trovato il giusto partner per arrivare molto in alto.