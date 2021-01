Chi è Alessandro Rorato, il giovane fidanzato di Sandra Milo

editato in: da

Sandra Milo, storia di una diva

L’amore non ha età, e Sandra Milo ne è l’esempio lampante: dopo una vita sentimentale piuttosto tormentata, ad 87 anni si è innamorata di nuovo. L’uomo che è riuscito a fare breccia nel cuore della grande attrice si chiama Alessandro Rorato, ed è molto più giovane di lei.

Nel 2019, per la prima volta Sandra Milo si è mostrata in pubblico in compagnia del suo nuovo amore: in occasione del Festival di Venezia, i due sono usciti allo scoperto e hanno sfilato sul red carpet mano nella mano, teneramente vicini. Alessandro Rorato, uomo dal fascino misterioso, è sempre rimasto lontano dalle luci dei riflettori e sul suo conto sono davvero poche le informazioni che abbiamo.

Veneto d’origine, ha 49 anni e lavora nel mondo della ristorazione: “È un gran lavoratore, una delle qualità che mi piacciono di lui” – ha spiegato la Milo nel corso di un’intervista a Domenica In – “È un imprenditore, ha ristoranti, catering, alberghi”. Il loro primo incontro? È avvenuto naturalmente durante una cena a Venezia, occasione nella quale si sono trovati per caso a tavola insieme – con loro c’erano anche Luca Zaia e sua moglie. E Alessandro ha subito fatto colpo sull’attrice, grazie alla sua gentilezza da galantuomo: “Mi ha colpito molto il suo essere un cavaliere d’altri tempi“.

Il secondo appuntamento, nel giorno del compleanno di Sandra Milo, è stato sufficiente per far scattare la scintilla. L’imprenditore si è presentato alla festa con un regalo speciale, una lampada a forma di libro decisamente molto ricercata. Poi è nato l’amore, un amore tenerissimo che nemmeno la grande differenza d’età può spegnere. Alessandro ha ben 37 anni in meno della Milo, ma – come lui stesso ha rivelato in un’intervista a Novella 2000 – l’attrice ha “la freschezza di una giovane donna”.

Per lei, il Rorato ha solo parole stupende: “Mi piace da pazzi e mi affascina. La Milo è una donna che ha fatto della libertà il suo credo, ma è anche molto rispettosa della famiglia, dei suoi figli”. Come pegno d’amore, Alessandro le ha già regalato uno splendido brillante: “È un presente e rappresenta un cuore, il grande cuore di Sandra”. E a quanto pare lui ha sempre bellissimi pensieri per l’attrice. Proprio a Domenica In, la Milo ha ricevuto in diretta una sorpresa dolcissima, un mazzo di rose rosse che l’ha lasciata senza parole.