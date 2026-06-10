Milo Infante a Mediaset, è ufficiale: “Per me è un punto d’arrivo”. Cosa farà

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Milo Infante

Milo Infante volta pagina e si prepara a diventare uno dei nuovi volti di punta di Mediaset. Il giornalista e conduttore, reduce dal successo di Ore 14 e Ore 14 di sera, entra ufficialmente nel gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, aprendo un nuovo capitolo della sua lunga carriera televisiva.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’azienda di Cologno Monzese attraverso una nota ufficiale che presenta Infante come uno dei professionisti più autorevoli e apprezzati del panorama televisivo italiano. Il giornalista sarà coinvolto fin da subito nello sviluppo di nuovi progetti editoriali e televisivi e avrà un ruolo di primo piano all’interno dell’area informazione del gruppo.

La notizia conferma le indiscrezioni che da giorni circolavano negli ambienti televisivi e che avevano acceso il dibattito sul futuro di uno dei volti più riconoscibili e apprezzati della Rai.

Infante ha comunicato a Viale Mazzini le proprie dimissioni sia dall’incarico di conduttore sia da quello di vicedirettore, chiudendo così una lunga esperienza professionale all’interno del servizio pubblico.

Una scelta destinata a lasciare il segno, soprattutto alla luce dei risultati ottenuti negli ultimi anni con Ore 14, programma che ha saputo conquistare pubblico e ascolti, trasformandosi in uno degli appuntamenti più seguiti del daytime Rai.

Cosa farà Milo Infante a Mediaset

Se il comunicato Mediaset parla genericamente di nuovi progetti e responsabilità nell’area informativa, alcune indiscrezioni forniscono dettagli più precisi sul futuro di Milo Infante.

Secondo quanto anticipato da Dagospia, per il giornalista sarebbe pronto un doppio incarico strategico. Da una parte il debutto in prima serata, dall’altra un importante ruolo manageriale all’interno di Videonews, la struttura che coordina molte delle principali produzioni giornalistiche e di approfondimento del gruppo.

Una doppia veste che testimonia la fiducia riposta da Mediaset nel giornalista e che conferma la volontà dell’azienda di investire su una figura capace di coniugare esperienza sul campo, autorevolezza e capacità di costruire prodotti televisivi di successo.

Il trasferimento di Infante rappresenta inoltre uno dei movimenti più significativi della prossima stagione televisiva. Negli ultimi anni il conduttore è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nel panorama informativo nazionale, diventando un punto di riferimento per il pubblico interessato ai temi dell’attualità e della cronaca.

L’arrivo a Mediaset è così volto a rafforzare ulteriormente l’offerta informativa del gruppo, in una fase di profonda evoluzione del mercato televisivo.

Prima dell’annuncio ufficiale alcune ricostruzioni lo indicavano come possibile sostituto di Gianluigi Nuzzi e dunque nuovo conduttore di Quarto Grado e Dentro la Notizia.

In realtà nessuna di queste soluzioni sarebbe mai stata realmente presa in considerazione per Milo. I programmi continueranno a essere guidati da Gianluigi Nuzzi e non sarebbe stato neppure valutato il lancio di una striscia quotidiana su Rete 4 affidata al giornalista.

Il progetto destinato a Infante sarebbe quindi completamente diverso e ancora in fase di definizione. Un dettaglio che contribuisce ad aumentare la curiosità attorno al suo debutto nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi.

Le parole di Milo Infante sull’arrivo a Mediaset

“Mediaset per me è un punto di arrivo”, ha dichiarato Milo Infante dopo il suo ingresso a Mediaset.

“Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana”

Parole che raccontano perfettamente l’entusiasmo con cui il 57enne si appresta ad affrontare questa nuova sfida professionale.