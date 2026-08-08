Milo Infante, la Rai corre ai ripari: Mi Manda Raitre promosso in prima serata

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IPA Milo Infante

La Rai corre ai ripari: dopo l’uscita di Milo Infante, che è approdato a Mediaset per diventare uno dei nuovi volti di punta della rete, la tv di Stato è intenzionata a contrastare a tutti i costi il conduttore. Viale Mazzini infatti ha dei piani per la prima serata del martedì, quella in cui debutterà su Rete4 il nuovo programma Verità Nascoste: schierare Mi Manda Raitre, promosso alla fascia serale.

Mi Manda Raitre sbarca in prima serata: la sfida con Milo Infante

Da quando Milo Infante è passato a Mediaset, la Rai ha cominciato a muoversi in una direzione molto chiara: contrastarlo a tutti i costi. Il giornalista, pronto a diventare uno dei volti di punta di Rete4, sarà al timone, a partire dal 24 agosto, dal lunedì al venerdì, dell’appuntamento quotidiano con Ore 11. Ma non solo: Infante debutterà in prima serata sempre su Rete4 con il nuovo programma Verità Nascoste, in onda dall’1 settembre.

La tv di Stato ha già pensato a come sfidare il giornalista: come riportato da Davide Maggio, la Rai ha intenzione di “promuovere” alla fascia serale Mi Manda Raitre, uno dei programmi di punta del daytime della rete, con due speciali in prime time, in programma martedì 8 e 15 settembre, prima di lasciare spazio al ritorno di Filorosso.

Il programma d’inchiesta guidato da Federico Ruffo su Rai3 inaugurerà quindi la sua 36esima edizione con due puntate speciali in prima serata, fascia in cui lo show è stato trasmesso per 20 anni, fino al 2011, prima di diventare un punto fermo del daytime di Rai3. Una scelta ben precisa quella di Viale Mazzini, che punta a contrastare Infante con una delle trasmissioni più fidelizzate del suo palinsesto: da anni infatti Mi Manda Raitre rappresenta un punto di riferimento per i consumatori, un programma capace di indagare e raccontare scenari inediti sui diritti dei cittadini.

Milo Infante e il trasferimento a Mediaset, tra il sostegno e le polemiche dei colleghi

Non è certo un mistero che il passaggio di Milo Infante a Mediaset sia stato turbolento: il giornalista è andato via dalla Rai senza nascondere la sua amarezza. “Me ne sono andato io. Quando ho capito che il mio tempo era finito, restare non aveva più senso”, aveva dichiarato qualche tempo fa.

Monica Leofreddi è stata la collega che ha subito sostenuto il conduttore, seguendolo a Mediaset dopo quarant’anni di carriera in Rai: legati da una profonda amicizia e stima reciproca, i due continueranno a lavorare insieme in questa nuova stagione televisiva. La storica presentatrice diventerà infatti volto centrale della mattinata di Rete4, affiancando l’inseparabile Milo Infante nel nuovo contenitore quotidiano Ore 11 e nel prime time di Verità nascoste.

Ore 14 invece si prepara a cambiare pelle su Rai2 passando nelle mani di Salvo Sottile, che non ha avuto parole al miele per il collega, criticandolo aspramente. Infante aveva ammesso che, dopo il suo addio alla tv di Stato, si aspettava un cambio di titolo della trasmissione, “un po’ come il ritiro della maglia nel calcio…”.

Ma per Sottile, Ore 14 è un marchio editoriale della Rai e non appartiene a chi lo conduce, come fu per Quarto Grado, trasmissione che ha mantenuto nome e identità anche dopo il suo congedo da Mediaset. “Le maglie si ritirano quando ti chiami Maradona, Totti o Baresi. Non quando cambi azienda”.