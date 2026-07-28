Belen Rodriguez, completo sartoriale e tacco dodici: il look mannish seduce

Su Instagram Belen Rodriguez ci ha fornito la prova definitiva di come il guardaroba femminile e quello maschile possano coesistere, svelando addirittura un lato super sensuale

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Non si parla d’altro che di lei: archiviati gli anni difficili, Belen Rodriguez sembra essere definitivamente tornata a splendere. E se a riportare il sole nella sua vita per molti sarebbe stato il nuovo compagno, Gaetano Fidanzati, la verità è che il merito è tutto dell’amor proprio. Tra una bandiera Albiceleste improvvisata mini dress ed uno scatto — bollente — in bikini, infatti, la showgirl argentina è senza dubbio tra le grandi protagoniste dell’estate 2026.

Si sa, d’altronde il mondo della moda e dello spettacolo ha da sempre determinati punti di riferimento quando si tratta di anticipare le tendenze e dettare nuove regole di stile, e quel ruolo coincide spesso e volentieri con il suo nome: se nel corso degli anni aveva abituato il pubblico a una sensualità dirompente, fatta di abiti audaci, scollature generose e trasparenze capaci di far girare la testa a chiunque, di recente l’evoluzione della sua immagine ha però intrapreso una direzione radicalmente diversa, più matura e straordinariamente affascinante.

L’ultimo look che ha incantato i social? Trae diretta ispirazione dal guardaroba maschile. Eppure il giusto tocco di seduzione non è mancato.

La moda mannish secondo Belen: tailleur, cappello e tacco dodici sono il terzetto fashion dell’estate

La capacità di reinterpretare codici stilistici rigidi, trasformandoli in ibridi à la page, rappresenta la vera cifra di una svolta sartoriale che continua a raccogliere consensi e a influenzare le passerelle (comprese quelle urbane) più importanti. Belen Rodriguez lo sa perfettamente, ed è proprio per questo che il suo ultimo look incarna alla perfezione tale filosofia.

Su Instagram la conduttrice argentina ha dimostrato ai suoi followers come il rigore delle linee classiche possa dialogare in totale armonia con la femminilità più sofisticata. Il che, poco casualmente, è anche il tema della didascalia ad introdurre il post.

Al centro della scena vediamo collocarsi infatti un completo sartoriale beige dal taglio mannish impeccabile, con tanto di cappello abbinato, caratterizzato da un classico blazer strutturato, dalle tipiche spalle accentuate, e da un paio di pantaloni dal taglio fluido, capaci di accarezzare la figura senza costringerla.

Una scelta, questa, che non ha cancellato affatto il fattore sensualità, anzi, al contrario ne ha amplificato il potere attraverso un interessante gioco di contrasti. Mentre ogni dettaglio rimanda alla precisione millimetrica della sartoria tradizionale, evocando un’eleganza senza tempo che si distacca dalle tendenze passeggere per abbracciare un’idea di stile solida ed eterna, a spezzare la severità del coordinato, ridefinendone completamente le proporzioni, si vede intervenire l’elemento chiave della composizione: un vertiginoso tacco dodici.

Ed ecco che la forza espressiva del guardaroba maschile si fonde ancora una volta con la raffinatezza intrinseca di un simbolo iconico della femminilità, con il risultato di un’immagine magnetica, capace di conquistare grazie a un equilibrio perfetto tra audacia e sobrietà.

Belen Rodriguez è rinata: merito dell’amore o dei ritocchini? Risponde lei

Insomma, Belen brilla di nuovo, e questo è sotto gli occhi di tutti. Se c’è chi deve alla presenza del bel Gaetano Fidanzati questa sua luce, c’è anche chi ha ipotizzato l’aggiunta di qualche ritocchino: “Hai una bellezza che sembri una dea Belen, davvero. Non so se hai fatto dei ritocchi al viso, o se è merito di madre natura”, si legge tra i commenti.

Ebbene, ci ha pensato tempestivamente la diretta interessata a fugare ogni dubbio: “Sono solo tornata ad amarmi. Mi alleno, mangio sano e sono circondata da amore, questo è il miglior ritocco al viso mai fatto prima!”, ha risposto.