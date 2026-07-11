Belen Rodriguez rompe il silenzio sul nuovo fidanzato: “La vita fa magie”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sembra essersi lasciata alle spalle uno dei momenti più difficili della sua vita e ora guarda al futuro con il sorriso anche grazie al nuovo compagno: Gaetano Fidanzati.

Belen Rodriguez felice con Gaetano Fidanzati

Dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti, Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto con Gaetano Fidanzati. Il personal trainer e la showgirl argentina sono innamorati e più felici che mai. Dopo essersi concessa un po’ di relax con Luna Marì e Santiago in montagna, Belen è volata a Corfù proprio in compagnia di Gaetano.

Su Instagram la showgirl ha raccontato il viaggio, fra giornate in spiaggia, tramonti mozzafiato e acque cristalline. In moltissimi scatti appare proprio il personal trainer, confermando il legame fra i due. Lo vediamo steso sotto l’ombrellone durante un momento di svago, mentre mangia un po’ di anguria oppure dorme in aereo accanto a Belen.

Le immagini ci raccontano anche la nuova serenità della Rodriguez, dopo un periodo tutt’altro che semplice. Da tempo single, Belen sembra aver ritrovato l’amore che cercava anche grazie a Gaetano Fidanzati. I due si frequenterebbero da diverso tempo, ma solo ora avrebbero scelto di uscire allo scoperto.

Le critiche e la risposta di Belen Rodriguez

Come era prevedibile, le foto di Belen insieme a Gaetano Fidanzati, proprio quelle che confermano il loro amore, sono state commentate da moltissime persone. Se tanti follower hanno espresso la loro vicinanza a Belen, felici per questa svolta sentimentale, altri si sono affrettati a giudicarla.

Alcuni utenti hanno aspramente criticato la showgirl, con giudizi taglienti, accusandola di essere in cerca continuamente di nuove relazioni. “Imparare la meravigliosa arte di saper stare da soli e bene con sé stessi eleva l’anima ad un livello più alto. Tappare i buchi del tempo con ‘quello di turno’ conferma la pochezza umana”, ha scritto qualcuno.

Un commento cattivo e tagliente, di fronte al quale Belen, con la consueta sincerità, non si è tirata indietro. “Erano due anni e mezzo che ero single”, ha scritto, facendo notare quanto in questi anni abbia imparato a bastarsi, prendendosi cura di sè da sola.

A chi le faceva i complimenti per il suo coraggio nel mostrarsi e raccontarsi, la showgirl ha invece replicato: “Chi dice di non avere bisogno di amore mente”.

Un altro utente ha poi scritto: “Cosa fai vedere ai tuoi figli? Ogni mese cambi fidanzato”, ha commentato un hater, ma Belen non si è lasciata scoraggiare: “In realtà erano due anni e mezzo che ero single”, ha puntualizzato nuovamente. “Nuovo morosetto più giovane, speriamo duri un paio di mesi”, la frase cattivissima di un utente a cui Belen ha replicato con durezza, spiegando che erano solamente fatti suoi.

Infine la showgirl argentina ha voluto raccontare la sua felicità, arrivata dopo un lungo periodo da single. “2 anni e mezzo da sola mi sembrano giusti per sapere stare bene da sola. Poi la vita fa le sue magie”.

Gaetano Fidanzati è stato senza dubbio una figura determinante in quest’ultimo periodo della vita di Belen Rodriguez. Il personal trainer è rimasto accanto alla showgirl argentina dopo il suo crollo avvenuto alla fine di maggio, proteggendola e aiutandola insieme alle persone più care, dalla sorella Cecilia Rodriguez all’ex marito Stefano De Martino. E oggi che Belen è rinata è ancora al suo fianco, pronto a renderla felice.