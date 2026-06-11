Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock I consigli per affrontare le micosi delle unghie

Le micosi che colpiscono le unghie dei piedi, conosciute anche come onicomicosi, sono uno dei problemi più frequenti quando si avvicina la bella stagione. Infatti, in questo periodo si torna a indossare sandali, infradito e scarpe aperte, rendendo più visibile la presenza di unghie ingiallite, inspessite o dall’aspetto poco sano.

L’infezione è causata da funghi dermatofiti, muffe o lieviti, che tendono a proliferare all’interno di ambienti umidi e caldi, come piscine, spogliatoi e docce. Nella maggior parte dei casi non si tratta di un problema esclusivamente estetico. Infatti, trascurare un’onicomicosi può farla diffondere a tutte le altre unghie e rendere più difficile il trattamento di eradicazione.

Per arrivare al mare con unghie belle e sane è necessario iniziare i trattamenti alcuni mesi prima, poiché il ricambio dell’unghia è un processo molto lento che richiede costanza e pazienza. Fortunatamente, in commercio esistono numerose formulazioni da banco che aiutano a evitare e contrastare la proliferazione fungina, migliorando quindi l’aspetto dell’unghia e favorendone una crescita sana.

Prodotti per le micosi delle unghie: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Per acquistare il giusto trattamento per le micosi è necessario considerare il livello di coinvolgimento dell’unghia, gli ingredienti utilizzati all’interno del prodotto e, ovviamente, la praticità di applicazione.

Le formulazioni più diffuse in commercio contengono al loro interno:

Acidi organici

Acido lattico, acido acetico e altri acidi organici permettono di modificare leggermente il pH delle unghie e creare così un ambiente sfavorevole alla proliferazione dei funghi.

Oli essenziali naturali

Gli oli essenziali naturali, come il Tea tree oil e l’olio di lavanda, possiedono proprietà purificanti che contribuiscono a mantenere l’unghia in condizioni ottimali.

Ingredienti filmogeni e protettivi

Queste sostanze, una volta applicate sulla lamina ungueale, creano una vera e propria barriera superficiale che protegge l’unghia e migliora la penetrazione di altri agenti attivi antimicotici.

Sostanze riparatrici e nutrienti

Biotina, cheratina, silicio e oli vegetali aiutano a favorire il rafforzamento dell’unghia danneggiata e ne supportano la crescita sana nel tempo.

Cerotti e patch occlusive

Questi cerotti si applicano sulle unghie e permettono di prolungare la permanenza degli attivi sulla lamina, aiutando a prevenire contagi e infezioni.

La scelta degli ingredienti più adatti dipende molto dal trattamento che si vuole fare e dalle proprie esigenze. C’è chi preferisce smalti e soluzioni liquide e chi si affida a penne e cerotti da applicare in modo mirato sulla lamina delle unghie.

I migliori prodotti per le micosi delle unghie

Di seguito cinque prodotti disponibili su Amazon per prevenire e combattere efficacemente la micosi che può colpire le unghie dei piedi:

PODERM Trattamento Unghie Danneggiate e Micosi

PODERM è un olio professionale formulato con ingredienti di origine naturale e oli essenziali selezionati per favorire il benessere dell’unghia alterata. La presenza di oli vegetali nutrienti contribuisce a migliorare l’idratazione e l’aspetto della lamina ungueale.

È particolarmente indicato nelle fasi iniziali della micosi o quando l’unghia appare fragile, opaca e ispessita. Rispetto alle formulazioni filmogene tradizionali, può essere preferito da chi desidera una soluzione più naturale e nutriente per le unghie.

Offerta PODERM Trattamento Unghie Danneggiate e Micosi Olio professionale con oli essenziali purificanti e nutrienti

Dermovitamina Micoblock Onicomicosi

Dermovitamina Micoblock è uno dei prodotti più conosciuti per il trattamento delle onicomicosi. Utilizza una tecnologia che crea un ambiente sfavorevole alla proliferazione fungina, favorendo al tempo stesso il miglioramento estetico dell’unghia.

La formulazione in penna rende l’applicazione davvero semplice e precisa. È particolarmente indicata per chi desidera un trattamento pratico da utilizzare quotidianamente senza sporcare o lasciare residui sulla pelle o sui vestiti.

Offerta Dermovitamina Micoblock Onicomicosi Trattamento in penna per contrastare l'onicomicosi

Excilor Trattamento Micosi dell’Unghia

Excilor è tra i trattamenti più studiati e utilizzati per le infezioni fungine delle unghie. La sua formulazione a base di agenti acidificanti contribuisce a modificare il microambiente dell’unghia rendendolo meno favorevole alla crescita dei microrganismi responsabili dell’infezione micotica.

Può essere una scelta interessante per chi cerca una soluzione specifica e mirata all’onicomicosi. Rispetto ai prodotti a base di oli essenziali, punta soprattutto sull’azione di acidificazione della lamina ungueale.

Offerta Excilor Trattamento Micosi dell'Unghia Trattamento acidificante per unghie con micosi

Antimicotico Unghie Piedi e Mani

Questo trattamento combina ingredienti ad azione igienizzante e sostanze emollienti che aiutano a migliorare progressivamente l’aspetto dell’unghia infetta. La consistenza liquida facilita la distribuzione uniforme del prodotto anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Può essere preferito da chi presenta alterazioni lievi o moderate e desidera un prodotto versatile utilizzabile sia sulle unghie dei piedi che delle mani.

Antimicotico Unghie Piedi e Mani Siero per unghie alterate di piedi e mani

GXGM Cerotti per Micosi delle Unghie

Questi cerotti rappresentano una soluzione diversa rispetto ai soliti smalti e sieri. Grazie alla loro tecnologia occlusiva, consentono agli ingredienti attivi di restare a lungo a contatto con la superficie dell’unghia malata.

Sono particolarmente indicati per chi fatica a ricordarsi le applicazioni frequenti durante la giornata. Inoltre, possono essere utilizzati durante la notte, sfruttando il periodo di riposo per un contatto prolungato con l’unghia interessata dalla micosi.

Come e quando applicare questi trattamenti

I trattamenti per l’onicomicosi richiedono molta costanza per avere un’azione efficace nell’eradicazione dell’infezione. Nella maggior parte dei casi è necessario applicare il prodotto ogni giorno per diversi mesi, poiché l’unghia del piede cresce lentamente e il miglioramento diventa visibile solo con il progressivo ricambio della lamina ungueale.

Prima dell’applicazione è consigliabile lavare e asciugare accuratamente i piedi. Mantenere le unghie corte e utilizzare calzature traspiranti può contribuire a ridurre l’umidità, uno dei fattori che favoriscono la proliferazione dei funghi.

È inoltre utile evitare di condividere asciugamani, forbicine o lime per unghie e utilizzare ciabatte in ambienti pubblici come piscine e spogliatoi.

Se la micosi interessa più della metà dell’unghia, coinvolge più dita o non migliora dopo alcuni mesi di trattamento, è opportuno rivolgersi a un dermatologo o a un podologo. In questi casi potrebbe essere necessario associare terapie farmacologiche specifiche prescritte dal medico.

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