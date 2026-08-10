Il batterio mangiacarne può causare infezioni rare ma molto gravi e per questa ragione è importante scoprire come si prende, i primi sintomi e quando una ferita deve preoccupare.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Infezione da batterio mangiacarne

Il batterio mangiacarne indica diversi microrganismi capaci di provocare fascite necrotizzante, un’infezione rara ma rapidissima e potenzialmente letale.

Il contagio avviene soprattutto attraverso ferite, tagli o lesioni esposte, mentre Vibrio vulnificus può essere legato anche ad acqua marina o frutti di mare contaminati.

Dolore sproporzionato, arrossamento, febbre e peggioramento rapido richiedono cure immediate, con antibiotici e chirurgia per fermare la necrosi.

Negli ultimi anni il “batterio mangiacarne” è stato al centro di notizie riferibili a infezioni contratte attraverso ferite della pelle, acqua di mare o contaminazioni alimentari. Questo batterio è tornato agli onori della cronaca anche recentemente. Il nome spesso genera confusione poiché si immagina un singolo batterio responsabile della patologia; tuttavia, sono di più i microrganismi classificabili sotto la denominazione mangiacarne.

Con questo termine, infatti, si intendono batteri differenti capaci di provocare infezioni necrotizzanti dei tessuti molli, tra cui la fascite necrotizzante. Si tratta di una problematica rara ma estremamente pericolosa per la salute, che si diffonde rapidamente lungo i tessuti sottocutanei e le fasce che circondano muscoli, nervi e vasi sanguigni.

Tra i microrganismi coinvolti troviamo lo Streptococcus pyogenes, alcuni stafilococchi, batteri Gram-negativi e, in particolari circostanze, anche il Vibrio vulnificus. Riconoscere i primi sintomi dell’infezione è fondamentale per intervenire tempestivamente e ridurre al minimo il rischio di ulteriori danni ai tessuti del corpo umano.

Cos’è il batterio mangiacarne?

Con il termine “batterio mangiacarne” si identifica una categoria di diversi microrganismi capaci di generare fascite necrotizzante, un’infezione dei tessuti molli che provoca una necrosi progressiva e pericolosa per la salute umana. Si tratta quindi di un batterio che non mangia letteralmente la carne, ma produce tossine ed enzimi capaci di generare una forte reazione infiammatoria e immunitaria a livello dei tessuti. Questa infezione può danneggiare non solo la pelle e i tessuti sottocutanei, ma anche piccoli vasi sanguigni e quindi compromettere l’apporto di sangue ossigenato e ricco di nutrienti ad altre cellule, facendo progredire ancora di più la reazione di necrosi.

Nei casi più gravi l’infezione può evolvere anche in shock settico e insufficienza multiorgano. Per questo motivo, l’intervento tempestivo nei confronti del batterio mangiacarne è fondamentale per ridurre al minimo i rischi per la salute umana.

Quali batteri possono causare la fascite necrotizzante

Non esiste un unico responsabile della fascite necrotizzante, ma questa problematica infettiva può essere sia monomicrobica che polimicrobica. Questo vuol dire che uno o più batteri possono concorrere alla genesi del processo infettivo e della necrosi dei tessuti.

Uno dei microrganismi più conosciuti è lo Streptococcus pyogenes, o streptococco di gruppo A, lo stesso batterio che può essere responsabile anche di infezioni molto più comuni, come alcune faringiti e infezioni cutanee. In altri casi possono essere coinvolti Staphylococcus aureus, specie di Clostridium e diversi batteri Gram-negativi.

Un caso particolare è rappresentato da Vibrio vulnificus, batterio che è naturalmente presente soprattutto nelle acque marine o salmastre calde. In determinate condizioni può provocare gravi infezioni delle ferite e forme necrotizzanti, soprattutto nelle persone con specifici fattori di rischio. Questo microrganismo è stato riscontrato in diversi casi negli Stati Uniti, ma anche nelle acque dello stretto di Messina, che bagnano la Sicilia e la Calabria.

Come si prende il batterio mangiacarne?

Nella stragrande maggioranza dei casi, il batterio può raggiungere i tessuti attraverso la continuità diretta con la pelle. Possono essere presenti ferite e tagli, anche poco evidenti, oppure lesioni chirurgiche e traumi della cute, per dare il via all’evento infettivo.

Le infezioni da Vibrio vulnificus meritano particolare attenzione durante la stagione estiva, poiché l’esposizione di una ferita aperta ad acqua marina o salmastra contenente il batterio può permettere al microrganismo di penetrare nei tessuti e provocare l’infezione. Questo non vuol dire che fare un bagno può comportare il rischio di sviluppare la fascite necrotizzante. Si tratta, infatti, di episodi molto rari e con un rischio differente da persona a persona.

L’infezione può avere anche origini alimentari. Infatti, l’ingestione di ostriche, cozze e frutti di mare contaminati da questo microrganismo può generare quadri di gastroenterite acuta, che possono evolvere in episodi di fascite necrotizzante soprattutto nei soggetti con sistema immunitario compromesso o con particolari fattori di predisposizione.

Quali sono i sintomi dell’infezione da batterio mangiacarne?

Nelle fasi iniziali della fascite necrotizzante, la problematica può essere confusa con una qualsiasi infezione cutanea molto grave. Tuttavia, uno dei sintomi da non sottovalutare è il dolore molto intenso e sproporzionato rispetto al tipo di lesione della cute. Inoltre, possono comparire anche altri sintomi evidenti come:

Gonfiore e arrossamento della zona;

Cute molto calda e dolente;

Rapido coinvolgimento delle aree circostanti la lesione;

Febbre alta;

Debolezza e malessere generale;

Nausea e altri sintomi sistemici

Quando l’infezione progredisce senza un intervento da parte del medico possono venirsi a formare bolle, alterazioni evidenti della colorazione della pelle e aree di necrosi diffuse. Inoltre, nei casi di infezione avanzata possono comparire anche ipotensione, sepsi e shock e alterazioni dello stato mentale.

Quando si riconoscono i primi sintomi di un’infezione necrotizzante, è sempre importante richiedere una valutazione medica urgente e non temporeggiare.

Chi è più a rischio?

L’infezione provocata dai batteri mangiacarne può colpire anche soggetti sani, anche se il rischio aumenta in caso di soggetti immunocompromessi o con particolari problematiche di salute. Tra questi ricordiamo le persone colpite da diabete, malattie croniche, età avanzata e problematiche legate al sistema vascolare.

Ovviamente, il quadro infettivo dipende anche dal tipo di microrganismo responsabile dell’infezione. Ad esempio, il Vibrio vulnificus può avere particolari ripercussioni sulla salute delle persone affette da malattie epatiche croniche o da altre problematiche di salute legate a deficit del sistema immunitario.

La presenza di un fattore di rischio e il probabile contatto con uno di questi microrganismi non significa che una persona svilupperà necessariamente l’infezione.

Come viene diagnosticata?

La diagnosi precoce è fondamentale, ma nel caso della fascite necrotizzante è molto difficile da effettuare, poiché nelle prime fasi di questa infezione la cute mostra alterazioni lievi o relativamente modeste. Per questo motivo il medico valuterà la storia clinica, l’aspetto della lesione e la velocità con cui progrediscono i sintomi. Tuttavia, possono essere necessari esami del sangue o altre indagini strumentali per avere informazioni più utili sulla problematica.

Quando il sospetto clinico è elevato è necessario non avere tentennamenti ed evitare ritardi nelle fasi di diagnosi e trattamento. La valutazione chirurgica e l’esplorazione dei tessuti possono essere decisive per confermare che si tratti di fascite necrotizzante provocata da batteri mangiacarne.

Come si cura la fascite necrotizzante

Il trattamento deve essere estremamente rapido e non può avvenire a livello domiciliare. Infatti, in ospedale si inizia una terapia che comprende antibiotici somministrati per via endovenosa, inizialmente scelti per coprire il più ampio spettro di microrganismi possibile. Solo in seguito, in base a esami microbiologici specifici, sarà possibile scegliere il farmaco antibiotico più adatto per sconfiggere quel determinato tipo di microrganismo.

Gli antibiotici da soli non sono sufficienti a debellare la problematica e per questo è fondamentale il debridement chirurgico, che consiste nell’asportazione rapida e tempestiva dei tessuti infetti e necrotici. Possono essere necessari anche più interventi per eliminare completamente i tessuti che ormai sono compromessi e non possono tornare più vitali, permettendo al medico di salvaguardare cellule, tessuti e organi che sono ancora intatti.

Come ridurre il rischio soprattutto in estate

Non tutte le forme di fascite necrotizzante provocate dal batterio mangiacarne sono prevenibili, ma attraverso comportamenti adeguati è possibile ridurre il rischio di infezione di ferite e lesioni della pelle. Quindi, è di fondamentale importanza ricordarsi di disinfettare e pulire adeguatamente tagli, abrasioni e altre lesioni che possono favorire la penetrazione di microrganismi patogeni all’interno dell’organismo.

Chi presenta aree esposte dovrebbe fare particolarmente attenzione al rischio di infezioni invasive, soprattutto in ambienti potenzialmente contaminati o se presenta compromissioni del sistema immunitario o patologie che possono predisporre a questo tipo di infezioni.

Soprattutto, non bisogna mai ignorare una ferita che diventa rapidamente più dolorosa, più gonfia e più arrossata, ancor di più se associata a febbre e malessere generale.

Fonti bibliografiche:

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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