Zero stress e look pazzeschi: è la magia dei pantaloni di raso da sfoggiare per tutta l'estate senza pensieri.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Pantaloni in seta di tendenza da comprare

Leggeri, freschi e super chic: i pantaloni di raso sono di tendenza e hanno già fatto impazzire celeb, influencer e it-girl. Quando le temperature salgono si può combattere il caldo senza rinunciare all’eleganza, la soluzione è il pantalone in satin. Un capo da acquistare subito e mettere nell’armadio perché non è solamente leggerissimo, ma è anche fluido e leggero, un pezzo furbo da tirare fuori ogni volta che vorrai essere chic.

I modelli sono fluidi e leggeri, dunque adatti per qualsiasi tipologia di fisico. Solitamente con coulisse in vita e gamba larga. Il bello di questo capo e che si abbina alla perfezione a qualsiasi altro pezzo, diventando un elemento indispensabile per qualsiasi look in chiave anti-caldo.

Le influencer sfoggiano i pantaloni di raso con flip flop e crop top, ma anche con scarpe jazz o ballerine in occasione di aperitivi o giri in città. Mentre abbinati con sandali o tacchi alti i pantaloni in satin sono azzeccatissimi per creare un look super chic. Insomma: sono la scelta giusta in ogni occasione, da sfoggiare per tutta l’estate.

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Pantaloni di raso, i modelli da provare

Sofisticati eppure semplicissimi da indossare, i pantaloni di raso infatti sono un pezzo “zero sbatti” da indossare per tutta l’estate senza pensieri, ma soprattutto senza riflettere troppo sul look da creare. Non solo: si possono sfoggiare davvero ovunque, risultando sempre una scelta super sofisticata.

Abbinati ad una t-shirt basic oppure ad un top, sono perfetti per affrontare il caldo in città, magari aggiungendo anche una camicia in lino leggera. Al mare invece sono perfetti con un costume intero super chic oppure con un bikini e una camicia oversize da lasciare aperta.

Per quanto riguarda le scarpe poi questi pantaloni sono super versatili. Puoi abbinarli a sandali e mules con tacco oppure a sneakers, ballerine e mocassini per sentirti più casual.

I modelli a disposizione sono tantissimi, ma possiamo dividerli principalmente in due macro categorie. Da una parte i pantaloni di raso a tinta unita: la scelta minimal da fare per creare look estivi da ufficio, ma anche per un pranzo con le amiche. L’importante è cambiare le scarpe passando dalle sneakers per il giorno ai sandali per la sera.

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Fra le tonalità di tendenza troviamo quelle classiche come il nero e il bianco, ma anche il beige e il crema, sino ai colori più sgargianti come l’azzurro, il verde, il rosa e il rosso.

Se hai voglia di osare invece punta sui pantaloni di raso con stampa. Geometriche o esotiche, le stampe mettono al centro il pantalone in satin, rendendolo protagonista del look. Questi modelli sono l’ideale da usare al mare, ma anche con un bikini o un costume intero abbinato. Mentre per tutti i giorni puoi sfoggiarli con una camicia leggera e un top oppure con un crop top e flip flop, proprio come fanno le influencer.

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