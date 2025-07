Lo abbiamo trovato: è questo il costume intero che vorrai indossare per tutta l’estate

Abbiamo trovato il costume intero che indosserai per tutta la stagione estiva (non solo in spiaggia): nasconde i difetti ed esalta le curve!

Il costume da bagno intero che vorrai indossare sempre quest’estate è il più venduto su Amazon e costa pochissimo. Si tratta di un capo capace di esaltare qualsiasi forma del corpo, da sfoggiare non solo in spiaggia, ma da usare anche durante le tue giornate di vacanza e le serate, fra aperitivi e feste fronte spiaggia.

Ma cos’ha di così speciale questo costume? Prima di tutto è comodo, il tessuto non stringe e non tira, ma abbraccia delicatamente le forme. Inoltre la forma e i dettagli esaltano le curve, regalando una silhouette ridisegnata completamente. Il bello inoltre è che si adatta a qualsiasi tipologia di fisico. Insomma: il costume da bagno perfetto! Non a caso è il più venduto su Amazon, dove ha più di 31 mila recensioni di persone che l’hanno acquistato e amato.

Il design è con volant che esaltano la scollatura, mentre la chiusura sulla schiena con lacci rende ancora più elegante il costume. Inoltre le coppe sono morbide e rimovibili. Chi l’ha provato apprezza la grande vestibilità e la comodità, grazie al tessuto morbido e non attillato, ma anche alla leggera imbottitura sul seno.

Come nascondere la pancia con il costume intero

In più – cosa non da poco – grazie alla presenza di inserti e cuciture nei punti giusti, questo costume esalta le forme, nascondendo la pancia e valorizzando al massimo il décolleté. In sostanza questo costume permette di nascondere piccoli difetti che magari possono farci sentire in difficoltà quando siamo in spiaggia o in piscina, restituendoci fiducia e migliorando la nostra figura.

Il prezzo? 33,99 euro, per un costume intero che sfoggerai per tutta l’estate. I colori a disposizione sono tantissimi e questo ci piace perché hai la possibilità di scegliere lo stile che preferisci in base ai tuoi gusti. Puoi puntare su un nero classico, l’ideale per snellire ancora di più, da abbinare in spiaggia ad accessori in paglia, come un cappello e una maxi bag oppure puoi scegliere colori più accesi come il blu reale o il borgogna che esaltano l’abbronzatura. Stupendi pure i motivi floreali, mentre i colori pastello sono adatti alle più romantiche.

Tutti i modelli presentano le ruches all’altezza della scollatura e coppe, mentre all’altezza della pancia troviamo dettagli e cuciture strategiche per nascondere in modo naturale gonfiori o rotolini. Il risultato è una figura armonizzata a 360 gradi.

Questo costume intero è così bello che oltre ad essere un classico da spiaggia può diventare un pezzo fondamentale dei tuoi look. Abbinalo a shorts in jeans oppure di lino per creare un outfit casual, aggiungendo espadrillas o sandali. Punta su una gonna midi, da abbinare al costume intero bianco, per un look super femminile ed elegante.

Se desideri qualcosa di più sofisticato punta su pantaloni a palazzo fluidi e ampi, abbinati al costume intero che sfoggerai come un body. Non dimenticare le scarpe: un paio di sandali con il tacco oppure zeppe.

