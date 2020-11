Chi è Andrea Rigonat, il marito di Elisa

editato in: da

Elisa Toffoli: figli, marito e carriera

Elisa Toffoli, conosciuta dal grande pubblico semplicemente come Elisa, è felicemente sposata con Andrea Rigonat.

I due si sono uniti in matrimonio nel 2015 dopo 7 anni di fidanzamento, insieme sono genitori di Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nato nel 2013. Il loro matrimonio è ricordato dalla stampa come una cerimonia decisamente rock celebrata a Grado, un piccolo comune in provincia di Gorizia.

Chitarrista, produttore musicale e arrangiatore, Andrea Rigonat ha incontrato Elisa per la prima volta proprio su un palcoscenico ormai più di 20 anni fa, nel 1995, quando però il suo cuore era impegnato in una precedente relazione.

Nel 2008 inizia la storia d’amore con la sua dolce metà Elisa, che lo porterà a costruire con lei la sua bellissima famiglia. Legati non solo nel privato ma anche artisticamente, Andrea è anche il chitarrista di Elisa e co-produttore di alcuni dei suoi dischi di più grande successo.

Rigonat è conosciuto per essere anche uno stimato produttore che ha lavorato con diversi artisti nazionali e internazionali, e con colleghi del calibro di Taketo Gohara, produttore discografico dalla fama internazionale. Tra gli artisti lanciati proprio da Andrea Rigonat figura il nome di Federica Carta, che ha vestito prima i panni di allieva di Amici di Maria De Filippi e poi giovane concorrente al Festival di Sanremo.

Classe 1976, Andrea si è diplomato al conservatorio di Firenze nel 1993 e ha frequentato l’accademia musicale dove ha incontrato proprio la sua attuale moglie, Elisa. Da quel momento in poi, Rigonat è diventato il chitarrista della band della cantante in un sodalizio artistico che dura da decenni.

Andrea Rigonat è un vero e proprio professionista della musica italiana, infatti oltre a quelle di sua moglie, ha partecipato anche alle tournée di altri artisti come Tiziano Ferro, tra le sue collaborazioni spiccano anche i nomi di Laura Pausini e Francesco Renga. Porta il suo nome anche la produzione artistica di concerti di Marco Mengoni.

Su Instagram Andrea ama condividere alcuni momenti spensierati di vita vissuta insieme a Elisa e ai loro bambini, pubblicando di volta in volta spaccati di una famiglia felice, che cresce a suon di musica.