Caterina Balivo, abito scollato e scarpe in corda al matrimonio di Tommaso Paradiso

IPA Caterina Balivo

Quando l’invito è quello giusto, anche il look deve essere all’altezza. Per il matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, che si è tenuto sabato 13 giugno a Capalbio, era presente anche Caterina Balivo, e con un look davvero speciale: un abito scollato che valorizzava la sua figura femminile. La conduttrice de La Volta Buona, insieme al marito Guido Maria Brera, si è presentata alla cerimonia con un abito romantico e con quel pizzico di audacia che non guasta mai quando si festeggia l’amore.

Il look di Caterina Balivo al matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni

Il modello scelto da Caterina Balivo per le nozze Paradiso-Sansoni è il Gingerbread Dress Palazzo Placée Chocolate, dal costo di 790 euro. E questo look punta decisamente tutto sui contrasti: il busto è aderente, ma la gonna più libera, ampia, con le immancabili (e romantiche) balze. Il tessuto è cotone leggero ma strutturato, che valorizza la figura femminile, declinato in varie tonalità (cioccolato, blu polvere e panna): la stampa dà all’abito un’impronta non eccessiva, con quel gusto vintage che è decisamente adatto a un matrimonio d’estate.

La conduttrice ha completato il tutto con scarpe in corda, sempre ideali per una cerimonia estiva en plein air, e un ventaglio rosa, per combattere il caldo al primo accenno. Sui social, la Balivo ha poi raccontato alcuni momenti della festa, condividendo gli scatti in un carosello: tutto era immerso in un’atmosfera magica, dalla tavolata all’illuminazione, gli sposi e il ballo su Volare, oltre a un dettaglio tenero che non è sfuggito ai più.

Tra i gadget per gli invitati, infatti, c’era un cappellino con la scritta “Romantici”, e non è difficile comprendere la citazione, perché è il titolo della canzone con cui Paradiso ha partecipato a Sanremo 2026 (dedicata alla figlia Anna). “Ancora auguri ai più #Romantici di tutti: Carolina e Tommaso Paradiso. Un matrimonio meraviglioso come voi. Felici di avervi festeggiato con tanti amici che vi amano. W gli sposi”, il messaggio pubblicato dalla Balivo a corredo delle foto.

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, il matrimonio dopo nove anni insieme

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni stanno insieme dal 2017 e hanno una figlia, Anna. Ma da tempo si sapeva del loro desiderio di convolare a nozze, anche perché l’annuncio era giunto agli inizi dell’anno. E non c’era voluto molto prima di iniziare a festeggiare: basti pensare a quando, in occasione del Festival di Sanremo, la coppia aveva girato un video insieme sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci, il brano che alla fine ha portato a casa la vittoria.

Il “sì” è arrivato nella chiesa di San Nicola a Capalbio, in provincia di Grosseto. Cerimonia intima ma non troppo, con un parterre di amici che comprendeva – oltre alla Balivo e a Borghi – diversi personaggi dello spettacolo e della musica italiana, tra cui Emma e Jovanotti. Poi la festa, tra balli, brindisi e quella leggerezza che solo i matrimoni estivi sanno regalare. Per Tommaso Paradiso, che sul romanticismo ha costruito la propria poetica musicale, sposarsi non poteva che essere esattamente così.