Jerry Calà, la verità sul matrimonio con Mara Venier: “Ero insopportabile”

Una storia d’amore che si è trasformata in una splendida amicizia: è quella tra Mara Venier e Jerry Calà. L’affetto tra loro è ancora immutato a distanza di anni e spesso i diretti interessati ne parlano con un pizzico di nostalgia e tanta leggerezza. L’attore è tornato a raccontare della sua relazione con la conduttrice in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha rivelato alcuni dettagli sul loro matrimonio.

Jerry Calà e la verità sul matrimonio con Mara Venier

Ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera, senza tralasciare qualche aneddoto di vita privata: Jerry Calà è tornato a parlare della sua storia d’amore con Mara Venier, svelando dei dettagli inediti sul loro matrimonio. Lo ha fatto in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove si è lasciato andare a delle confessioni.

“Scegliemmo una cappella a caso, non avevamo i testimoni, prendemmo due persone al volo dal casinò, una ballerina e un croupier, festeggiammo con una pizza a forma di torta o una torta a forma di pizza, non ricordo”, ha spiegato ai microfoni del giornale.

I due si sono sposati nel 1984, per poi divorziare tre anni dopo: il loro è stato un amore travolgente, “diventato una grande amicizia. La nostra canzone è: ‘Gente come noi, che non sta più insieme, ma che come noi, ancora si vuol bene'”.

Ancora oggi si parla delle scappatelle dell’attore, che ha sempre ammesso di essere molto immaturo all’epoca. Ma se c’è una cosa su cui non transige è il tradimento la sera stessa delle nozze con Mara: “Organizzammo un party per gli amici al Chucheba di Castiglioncello. Mentre Renato Zero cantava, io parlavo fitto fitto con una tipa. Mara, fumantina e gelosa, mi rincorse per tutto il locale. Renato era entusiasta: “Ahò, quanto me so’ divertito”. Le donne sono più mature, io a 32 anni ero un cazzone, non all’altezza”.

Il loro rapporto però non si è incrinato per gli episodi di infedeltà di Calà, ma per il lavoro: “La domenica sera telefonavo a tutti i cinema per sapere com’era andato il mio film, ormai conoscevo le cassiere. Se gli incassi erano così così, cambiavo umore, diventavo insopportabile. E questo era motivo di litigio con Mara“.

Mara Venier e Jerry Calà, un’amicizia lunga oltre trent’anni

Nonostante il loro amore si sia spento da oltre trent’anni, il legame tra Mara Venier e Jerry Calà non si è mai spezzato. “Noi siamo la dimostrazione che dopo un grande amore può nascere una grande e meravigliosa amicizia, forse anche più forte dell’amore che abbiamo vissuto”, aveva confessato lei qualche tempo fa.

“Jerry è il mio punto di riferimento, lui sa tutto di me e io so tutto di lui. Ci vogliamo molto bene, siamo una famiglia allargata ed è la cosa più bella che potesse accadere”, aveva detto. Della stessa opinione l’attore, che aveva spiegato: “È la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale. Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e pieno di complicità”.