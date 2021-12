Mara Venier, Jerry Calà torna sul suo tradimento: “Ero solo un ragazzino”

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Un amore che ha fatto sognare tutti, quello tra Jerry Calà e Mara Venier, conclusosi in modo rocambolesco ma proseguito con una bellissima amicizia che dura nel tempo. L’attore veneto, sentito da Corriere della Sera, è voluto tornare sull’argomento del tradimento, ormai acqua passata, per spiegare i motivi che l’avevano spinto ad agire in quel modo.

Jerry Calà, perché ha tradito Mara Venier

Sono passati tanti anni dalla fine del loro matrimonio, ma il rapporto tra Jerry Calà e Mara Venier è più vivo che mai. Intervistato da Corriere della Sera, l’artista è tornato e ha scherzato sul tradimento di cui parlano ancora tutti: “Ma basta con queste cose, ormai è diventata una leggenda! Ogni età ha i suoi problemi e a quei tempi non avevo neanche 30 anni, che per un uomo vuol dire essere un ragazzino. E poi ero in preda a un improvviso successo. Se ho fatto qualche marachella mi giustifico”.

Un passato fatto di successi e di tentazioni, quindi, alla base del tradimento di Jerry Calà nei confronti di Mara Venier, con la quale ha stabilito un bellissimo legame fondato sulla fiducia e sull’affetto reciproci. Entrambi, e da tempo, hanno intrecciato nuovi rapporti, che non hanno scalfito – ma rafforzato – la loro amicizia.

L’amicizia tra Jerry Calà e Mara Venier

L’affetto che lega Jerry Calà e Mara Venier è assoluto. Lui è spesso ospite di Domenica In, trasmissione alla quale ha spesso riservato tutta la sua simpatia travolgente: “È la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale. Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e pieno di complicità”.

Di lei, ama molto la schiettezza e la sincerità che mette nella vita e nel lavoro. Secondo Calà, la più grande dote di Mara Venier è la spontaneità: “È pronta a commuoversi, ma anche a gioire spontaneamente. È una delle persone più vere che conosco”. Oltre ad avere un ottimo rapporto con lei, il suo ex marito è anche amico dei suoi figli, Elisabetta e Paolo, ai quali è rimasto sempre vicino.