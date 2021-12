Domenica In, Mara Venier torna in onda dopo lo stop di Santo Stefano

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Dopo una pausa forzata, Mara Venier è pronta a tornare in onda con Domenica In per la gioia dei suoi telespettatori e dei suoi sostenitori. Stanno, quindi, per tornare anche le profonde interviste della conduttrice e gli spazi di informazione e di approfondimento. Ad annunciarlo, al settimo cielo, proprio lei attraverso il suo profilo su Instagram.

Domenica In, stop forzato per Mara Venier

Mara Venier si è sempre dimostrata instancabile. Non si è mai fermata, neanche di fronte agli ostacoli più alti: incidenti, problemi di salute e condizioni precarie, pur mettendola in grande difficoltà, non sono mai riusciti ad allontanarla dai suoi telespettatori.

La scorsa settimana, però, ha dovuto rinunciare alla puntata di Domenica In nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. Il motivo è presto spiegato: un membro del cast della trasmissione è purtroppo risultato positivo al Coronavirus. Per la sicurezza della conduttrice e di tutto lo staff, così, è stata presa la dura decisione di non andare in onda.

Vista l’impossibilità di andare in diretta con una nuova puntata, ai telespettatori è stato mostrato il meglio delle puntate precedenti: i momenti più emozionanti e quelli più divertenti dello show domenicale di Rai 1. L’attesa per poter vedere nuovi contenuti, però, ora è finalmente finita: la Venier sta per tornare in diretta.

Domenica In, Mara Venier torna in diretta: quando

Lo stop forzato è finalmente finito e Mara Venier può tornare alla guida della sua trasmissione. Ad annunciarlo proprio la conduttrice, con una sua bellissima fotografia pubblicata su Instagram e poche semplici parole:

Buongiorno amici di Instagram. Domenica 2 gennaio torneremo in diretta con Domenica In… Che fate per Capodanno????

Con il nuovo anno, quindi, torna anche la diretta di Domenica In. Il 2 gennaio 2022, dalle ore 14:00 fino alle 17:30, Mara Venier sarà di nuovo in studio con tantissimi ospiti per allietare il pomeriggio dei suoi affezionati telespettatori.

Cosa avrà preparato la conduttrice per l’attesissimo ritorno? Chi saranno i protagonisti delle sue amatissime interviste? Per ora non ha anticipato nessun dettaglio ma, non ci sono dubbi, non deluderà le aspettative del pubblico che, da anni, si diverte e si emoziona con lei, regalandole grandi soddisfazioni anche in termini di ascolti.