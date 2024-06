Fonte: IPA Mara Venier

Nella festiva domenica del 2 giugno, si è conclusa la stagione 2024 di Domenica In, trasmissione domenicale tra le più longeve e seguite nella storia della televisione italiana. Alla conduzione, come sempre, Mara Venier, che ha salutato gli spettatori tra musiche e ricordi, in compagnia di alcuni vecchi amici. Ma non ha perso l’occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Per Mara Venier è stata “la stagione peggiore”

Non ha dubbi Mara Venier, delle oltre 500 puntate alla guida di Domenica In, quelle della stagione appena conclusasi sono da dimenticare. “È stata un’edizione difficilissima, la peggiore di tutte quelle fatte fin qui” ha confessato la zia d’Italia in un’intervista al quotidiano Il Messaggero. Un’edizione che ha seriamente compromesso il gradimento della popolare conduttrice: “Volevo andare a EuroDisney, a Parigi, con mio nipote e mia nuora. Ma prima di partire mi hanno chiamato per dirmi che non dovevo pubblicare sul mio profilo Instagram nostre foto scattate nel parco… È la cosa che mi ha ferita di più”.

A ferirla anche coloro che, di fronte alle difficoltà, hanno preso le distanze. “Presunti amici sono spariti. E li ho cancellati dalla mia vita”. E non svela di più, di certo non ne fa i nomi: “Ma chissenefrega, – è la laconica risposta – perché dar loro spazio?”. Mentre sottolinea coloro che, anche nel caos, le sono rimasti accanto: “Alberto Matano e Fiorello, e mi ha sorpreso la solidarietà di Lilli Gruber, Selvaggia Lucarelli, Michele Santoro, Fabio Fazio, Nicola Porro e Walter Veltroni”.

A scatenare le più aspre polemiche è stato il periodo post Sanremo, con la censura alle parole a sostegno della Palestina di Ghali e Dargen D’Amico e la lettura da parte di Venier di un comunicato stampa in difesa dello Stato di Israele: “Io lo lessi praticamente in diretta, ne ignoravo il contenuto”. E se potesse tornare indietro, afferma non lo rileggerebbe.

A settembre una nuova Domenica In

Una stagione complessa, che ha messo la conduttrice a dura prova e che ha fatto ipotizzare una suona uscita di scena. Ma così non sarà: “Ci vediamo a settembre” è stata la frase che ha concluso l’ultima puntata di quest’anno televisivo. In autunno, Venier tornerà a Domenica In, e per lei sarà la sedicesima volta dopo gli inizi domenicali degli Anni ’90: “E’ più forte di me, ogni anno dico che è l’ultimo ma non riesco a mollare”.

L’addio alle scene non sarebbe stato vagheggiato – come dicevano le malelingue – dalle suddette polemiche, ma da un sano desiderio di pensionamento: “Voglio godermi di più mio marito, la mia famiglia, la mia casa di Santo Domingo”. Desiderio di relax che si contraddice con il sogno di una seconda trasmissione in prima serata: “Vorrei fare come Antonella Clerici, che è bravissima e va in tv di giorno e di sera”. In attesa della prima serata, Venier pensa però a una Domenica In diversa, in cui stare più defilata, lasciando spazio alle nuove leve, magari reclutando colei che ne erediterà l’incarico. Colei perché, ha dichiarato la zia, “sto pensando di coinvolgere solo donne. Sento il desiderio di non essere più sola, mi piacerebbe dare spazio e possibilità ad altri. Spero di trovare le persone giuste”.