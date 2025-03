Fonte: IPA Matilde Brandi

Showgirl, ballerina ma anche mamma: Matilde Brandi ha sempre avuto un rapporto speciale con le sue figlie, Aurora e Sofia Costantini. Le sue gemelle, nate dalla lunga relazione con l’ex compagno Marco Costantini, sono oggi due splendide giovani donne pronte a prendere il volo verso il loro futuro. E nonostante la giovane età, le due ragazze hanno già vissuto alcune esperienze significative, divise tra studio, passioni personali e il riflesso della notorietà materna.

Chi sono le figlie di Matilde Brandi

Matilde Brandi non ha mai nascosto il suo amore incondizionato per le figlie. Le ha cresciute con dedizione e affetto, cercando di proteggerle pur lasciando loro la libertà di conoscere il mondo. In diverse interviste, la showgirl ha raccontato di essere una madre attenta e presente, anche se a volte fatica ad accettare il fatto che le sue bambine stiano crescendo e stiano prendendo le proprie strade. “Non sono pronta a vederle andare via”, ha confessato con un pizzico di malinconia, soprattutto dopo il periodo in cui Aurora e Sofia hanno vissuto a Boston per motivi di studio.

Tra le due gemelle, Aurora sembra essere la più attratta dal mondo dello spettacolo. La giovane ha infatti partecipato al reality show Il Collegio, un’esperienza che le ha dato una prima visibilità mediatica. “Ho fatto l’audizione come tutti e sono stata selezionata”, ha raccontato Aurora in un’intervista a Chi. Ma non ha negato che avere una madre famosa abbia rappresentato un vantaggio in termini di opportunità e visibilità. Pur consapevole del peso del cognome che porta, ha sempre provato a cercare di dimostrare il proprio valore in modo indipendente.

Il rapporto tra le due gemelle

Sia Aurora che Sofia sono due ragazze solari, bellissime come la loro mamma e molto legate tra loro. Anche se la loro vita è in parte sotto i riflettori, cercano di mantenere una certa riservatezza e di vivere con naturalezza la loro giovinezza. Matilde Brandi ha sempre sottolineato l’importanza di dare loro una crescita equilibrata, senza eccessi e con valori ben radicati. Comunque, è inevitabile che l’attenzione mediatica le coinvolga, soprattutto sui social, dove entrambe condividono momenti della loro quotidianità.

Nel febbraio 2024, la loro madre ha organizzato una grande festa per celebrare il diciottesimo compleanno. Un evento curato nei minimi dettagli, che ha visto la partecipazione di amici e parenti in un clima di grande gioia. Per l’occasione, la showgirl ha dedicato loro un emozionante messaggio sui social: “Siete la mia vita, vi amo più di ogni cosa al mondo! Auguri cucciole di mamma”.

Aurora e Sofia hanno un bellissimo rapporto con il padre, Marco Costantini, con cui, nonostante la separazione dei genitori, hanno mantenuto un legame forte e stabile. Matilde Brandi ha più volte sottolineato come l’ex compagno sia un padre presente e affettuoso. “Il rapporto è finito bene, è il padre delle mie stupende ragazze. Due splendide diciottenni hanno un padre meraviglioso”, aveva dichiarato la showgirl.

Dopo la rottura con Costantini, Matilde Brandi ha ritrovato l’amore con Francesco Tafanelli. La loro relazione è stata per lei una vera rinascita e un nuovo inizio, tanto che i due hanno già fissato la data del matrimonio per il 26 gennaio 2026. Anche le figlie sembrano aver accolto con serenità questa nuova fase della vita della madre, che sogna una famiglia allargata e felice.