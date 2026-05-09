Chi è Dario Costantini, il fidanzato di Adriana Volpe

Dario Costantini è il fidanzato di Adriana Volpe e l'uomo che ha rubato il cuore della conduttrice dopo un periodo difficile.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Dario Costantini e Adriana Volpe

Si chiama Dario Costantini l’uomo che da qualche tempo ha regalato il sorriso ad Adriana Volpe. Da sempre riservatissima, la conduttrice e showgirl ha parlato pochissime volte del compagno che è riuscita a sorprenderla mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Vip.

Chi è Dario Costantini

Imprenditore originario di Piacenza, Dario Costantini è una figura nota nel mondo delle piccole imprese italiane e dell’artigianato. Classe 1975, è presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) e amministratore delegato della Costantini Srl, un’azienda che si occupa di impianti di climatizzazione.

L’incontro con Adriana Volpe è avvenuto nel 2024 quasi per caso. All’epoca infatti la conduttrice guidava Cerchiamo te: missione lavoro, un programma televisivo dedicato al mondo delle imprese e del lavoro. Nel corso dello show Adriana aveva il compito di intervistare degli imprenditori, fra cui Dario Costantini.

Da lì sarebbe nato un feeling, cresciuto nel corso del tempo lontano dai riflettori e diventato sempre più forte. All’epoca Adriana Volpe era reduce dal divorzio, dolorosissimo, dall’ex marito Roberto Parli, padre della figlia Gisele.

“Ha preso una direzione che non condivido e non mi appartiene – aveva rivelato lei all’epoca -. Ho cercato in tutti i modi di aiutarlo e riportarlo a gestire meglio la sua vita, ma oggi non lo riconosco più. Ha problemi da risolvere, ma ritengo che la cosa migliore sia permettere a lui di risollevarsi e trovare un suo equilibrio. L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato. Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo mi avrebbe perso. Ho dovuto dare priorità a nostra figlia, concentrarmi su di lei”.

Un addio pesante e difficile, ma soprattutto un periodo buio da cui Adriana era uscita più forte di prima, ritornando a credere nell’amore grazie a Dario Costantini.

La lettera di Dario Costantini per Adriana Volpe

Dario Costantini ha sorpreso Adriana Volpe durante la sua permanenza nella casa del GF Vip. La showgirl infatti non aveva mai parlato apertamente del compagno, cercando di proteggere in ogni modo il loro rapporto.

L’imprenditore ha scritto una lettera per Adriana, raccontando il loro amore e rassicurandola riguardo i suoi sentimenti. “Contro ogni previsione sono io scavalcare quel muro che abbiamo provato a costruire intorno a noi per proteggere i nostri spazi e i nostri tempi – ha spiegato -. Lo faccio per dirti brava, anzi bravissima. Sei rimasta te stessa anche lì. Anche quando sarebbe stato più facile non ascoltare il tuo Dna che ti sussurra di verità e giustizia. È proprio questo a renderti la donna straordinaria che sei”, sono le parole della lettera di Dario per Adriana, “Mi manchi molto, ti guardo da qui. Quando pensi a me, non avere dubbi, sono sempre profondamente fiero di te. Ti dirò cose bellissime ma solo nostre. Ciao pulcino, ti amo”.

Emozionatissima, Adriana Volpe ha parlato a Ilary Blasi del suo rapporto con Dario: “Non parlavo perché avevo il timore – ha confessato -. Lui è una persona riservatissima. Io avevo anche paura a dire il suo nome, lo volevo proteggere in qualche modo, ma gli volevo dire che lo amo tanto. Grazie di cuore”.