Danny, chi è il figlio di Anthony Quinn e quanti fratelli ha

Fonte: IPA Danny Quinn

Attore e modello, Danny è il figlio di Anthony Quinn, grande mito del cinema dalla vita molto movimentata. Danny ha ripercorso le orme del padre, diventando un attore, modello e regista, lavorando sia per il cinema che per la televisione in Italia e negli Stati Uniti.

Chi è Danny Quinn, la carriera e il successo

Classe 1964, Danny Quinn è figlio del noto attore americano e dell’attrice Jolanda Addolori. Il suo nome cominciò a essere famoso in Italia a partire dagli anni Ottanta, prima con Stradivari, film del 1989 per la regia di Giacomo Battiato. Ma il ruolo che l’ha l’ha consacrato e l’ha definitivamente fatto entrare nel cuore del pubblico è stato senza dubbio quello di Renzo nella miniserie Rai dedicata a I Promessi Sposi, andata in onda nello stesso anno.

Nell’89 è anche salito su un palco prestigioso, quello del Festival di Sanremo, che condusse insieme a Rosita Celentano, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin. Da quel momento ha iniziato a lavorare con continuità in tv, come in La spiaggia (1999) e nelle serie tv Valeria medico legale (2000), Maria Maddalena (2000), Don Matteo (2006), RIS Roma (2010).

Fonte: IPA

Nel 2004 Danny Quinn ha preso parte alla prima edizione del reality show di Italia 1 La fattoria, condotta da Daria Bignardi, vincendola. Nel 2007 è stato uno degli interpreti del film Go Go Tales, per la regia di Abel Ferrara. Il 15 febbraio 2013 è invece ritornato al Teatro Ariston durante la quarta serata del Festival come ospite insieme agli altri tre conduttori dell’edizione del 1989. Dopo una pausa dal piccolo e dal grande schermo, Quinn sta lavorando a un film sulla vita di suo padre.

Danny Quinn a Oggi è un altro giorno

Ospite del salotto di Serena Bortone, Danny Quinn ha ripercorso il rapporto con il padre, una figura per lui importantissima, svelandone anche dei lati inediti: “Papà aveva un gran senso dell’umorismo, amava la gente e vedeva il lato leggero nelle situazioni e raccontava spesso le barzellette. Anche a me piace vedere il lato leggero della vita. Vedendo ora le sue immagini lo sento qui, presente. Un uomo di un’anima enorme”.

Impossibile non parlare della vita sentimentale dell’attore, che lo portò ad avere 13 figli da quattro donne diverse: “Papà era espansivo, e mentre era sposato con mamma aveva delle relazioni. Succede in tantissimi rapporti ma il problema grave era il fatto che aveva altri figli in giro. In teoria potremmo essere 15 figli. Sono decisioni di un essere umano che ha mangiato la vita, come mio padre”.

Danny ha anche raccontato che non sempre il rapporto con Anthony è stato facile: “Mio padre non mi ha parlato negli ultimi 5 anni della sua vita, pensava avessi preso le parti di mia madre. L’ultima volta che gli ho parlato, anche se era in coma, gli ho detto che lo amavo e gli ho chiesto perdono, confido che il mio messaggio gli si arrivato comunque”.

I 13 figli di Anthony Quinn

Anthony Quinn ha avuto una vita decisamente movimentata: oltre a lavorare in 300 film tra America, Italia, Medio Oriente, Giordania, Libia, Marocco, ha avuto ben 13 figli. “Quando siamo nati noi tre lui ne aveva già 5 dal primo matrimonio – ha raccontato Danny Quinn al Corriere della Sera -. Chris era morto piccolino a 3 anni in piscina”.

I primi 5 figli – Christopher (morto nel 1941), Christina (1941), Catalina (1942), Duncan (1945) e Valentina (1952). – sono infatti nati dal matrimonio con l’attrice Katherine DeMille, dalla quale divorziò nel 1965. L’attore nel 1966 si risposò con Jolanda Addolori, dalla quale ebbe tre figli: Francesco (morto nel 2011 a 48 anni per un infarto), Danny (1964) e Lorenzo (1966).

Il loro fu un matrimonio burrascoso: dal 1971 al 1985 Anthony ebbe una prima relazione extraconiugale con Friedel Dunbard, da cui nacquero Sean (1973) e Alex (1976). Il matrimonio si spezzò definitivamente nel 1993, quando l’attore avviò una relazione con la sua segretaria Kathy Benvin, che gli diede una figlia, Antonia; nel 1996 i due ebbero un secondo figlio, Ryan, e si sposarono nel 1997, dopo il divorzio di Quinn dalla Addolori.

“Sean e Alex sono nati durante il matrimonio con mia madre da una tedesca che è appena morta – ha raccontato Danny al Corriere – ma c’è anche Matthiew, concepito con una francese: lui non ha mai voluto nessun rapporto con noi o con mio padre”. Infine Antonia e Ryan, avuti con l’ex segretaria che poi sposò. “Però Raúl Juliá jr mi disse che ne aveva altri due a Città del Messico. Forse faremo un progetto per cercarli”.

Danny Quinn, la vita privata, i due matrimoni e la figlia Luna

L’attore è sposato dal 2016 con Nancy Maamary, un’aristocratica di una famiglia libanese che è imparentata con i reali sauditi. I due si sono conosciuti in Sardegna e da allora non si sono più lasciati, coronando il sogno di diventare genitori nel 2018 con la nascita di Luna.

Fonte: IPA

“Ho voluto una sola figlia perché sono cresciuto con un po’ di confusione – ha raccontato Danny a Oggi è un altro giorno -. Lei è arrivata al momento giusto. Ai tempi ho lasciato la mia prima moglie perché non volevo dei figli, non ero pronto”. L’attore infatti, dal 1991 al 1993 è stato sposato con la collega americana Lauren Michael Holly.