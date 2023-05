“Amadeus fuori da Sanremo 2024”: la verità svelata da Fiorello

Amadeus lascia Sanremo 2024? Sembra proprio di no. A mettere un freno alla cascata di indiscrezioni che sono circolate a seguito delle dimissioni dell’ad Carlo Fuortes è stato, ancora una volta, Fiorello. In particolare, è stato il nuovo amministratore delegato di Rai a specificare la posizione dell’azienda in merito al futuro del conduttore del Festival, mettendo al sicuro – pare ufficialmente – la direzione artistica per la quinta edizione consecutiva. Vediamo cos’è successo.

Amadeus a Sanremo 2024, la dichiarazione di Roberto Sergio da Fiorello

Fiorello non si è dato pace. L’indiscrezione lanciata da Repubblica, dalla quale emergeva la volontà dei nuovi vertici di spogliare Amadeus della direzione artistica in cambio della sola conduzione, l’ha quasi offeso: “Come vi permettete di dimezzarlo? Amadeus è un grande direttore artistico. Ha portato Sanremo ai fasti che merita, ha lanciato successi, ha avvicinato Sanremo ai giovani. Oserei dire che è al pari di Pippo Baudo”.

Voci che sono sembrate, da subito, in controtendenza con quanto portato sul palco in quattro anni di lavoro intenso non solo da parte di Amadeus ma dell’intera squadra di autori che è stata capace di costruire un grandissimo evento. Dati d’ascolto alla mano, è apparso davvero improbabile che Rai avesse solo pensato di rinunciare alla professionalità di Amedeo Sebastiani, che è cresciuto anno dopo anno fino a proporre una manifestazione che è praticamente perfetta in ogni suo aspetto.

Fiorello ha poi rincarato la dose, con la sua solita pungente ironia: “Ieri c’è stata la mia difesa a spada tratta su Amadeus che vorrebbero dimezzare artisticamente – ha ricordato a Viva Rai2 – pensate che Roberto Sergio, credo che stia già provvedendo a far diventare questo glass il suo garage per la macchina. Se non ci vedete più in onda è perché ha due macchine, una qui, dentro il glass, e l’altra al Delle Vittorie”.

La replica del nuovo ad di Viale Mazzini non si è però fatta attendere: “Ma quale garage. Amadeus rimane, lo dice proprio qua”, mentre Ansa aggiunge: “Un’indicazione che troverebbe conferma in ambienti di Viale Mazzini alla luce del contratto di Amadeus da direttore artistico e conduttore anche per il 2024”.

Il futuro di Amadeus al Festival

La sua presenza è quindi certa, almeno per il 2024, per il quale era comunque presente il contratto. Stando a quando riporta Giuseppe Candela su FQMagazine, la possibilità di un dimezzamento non sarebbe neanche stata presa in considerazione. E non solo perché gli accordi erano già stati presi, ma anche per gli evidenti risultati ottenuti dal 2020 fino all’ultima edizione che ha visto il trionfo di Marco Mengoni, pronto per Eurovision Song Contest con la sua Due Vite.

Difficile, al momento, prevedere il futuro di Amadeus al Festival dopo il 2024. Non si può comunque escludere che il contratto possa venire allungato ancora, anche se l’idea del conduttore – e direttore artistico – sarebbe quella di concludere la sua avventura con 5 manifestazioni di fila e di grande successo. Mai dire mai, verrebbe da dire, soprattutto in considerazione della sua grande passione per Sanremo, quella che l’ha smosso fin dalla sua prima edizione e che ha fatto la vera differenza.