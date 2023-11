Dopo mesi di attesa, Viva Rai2! di Fiorello è finalmente ripartito. E, per la prima puntata, non poteva mancare il consueto annuncio di Amadeus su Sanremo 2024. Lo aveva promesso appena qualche ora prima della sua calata al Foro Italico, sede della nuova stagione del morning show del mattatore siciliano, e non ha deluso le aspettative. Dopotutto, la notizia è davvero di prim’ordine e riguarda il nome del primo co-conduttore dell’edizione del Festival che per lui dovrebbe essere l’ultima.

Chi conduce la prima puntata del Festival di Sanremo 2024

Marco Mengoni è il co-conduttore del Festival di Sanremo 2024. Ad annunciarlo è stato proprio Amadeus nel corso della prima puntata di Viva Rai2!, di cui è stato attesissimo ospite. Presente anche l’artista di Ronciglione, che finalmente è riuscito a raggiungere Fiorello dopo i mesi trascorsi a corteggiarlo, e con lui ha ingaggiato una sorta di incontro sul ring con il quale sono stati capaci di divertire il pubblico.

Si tratta di un grande ritorno. Marco Mengoni è infatti il vincitore del Festival di Sanremo 2023, con il brano Due Vite che ha inciso anche in francese, e torna al Teatro Ariston non solo per un passaggio di consegne ma per prendere il timone della prima di cinque serate con le quali si incoronerà il vincitore assoluto dell’edizione 74. Top secret invece i nomi dei Big in gara, che potrebbero comunque essere svelati molto presto.

Stando quindi a questo primo annuncio, i co-conduttori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo targata Amadeus potrebbero essere più di uno. Si abbandona così la formula di un ospite fisso, com’era capitato nel caso di Gianni Morandi nel 2023, e si torna alla rotazione tradizionale che aveva caratterizzato le sue prime edizioni. Certo, se si fa eccezione per la presenza di Fiorello che ha già promesso di partecipare alla finale e certamente con la glass box di Viva Rai2!, che potrebbe spostarsi temporaneamente in riviera.

La smentita su Sanremo 2025

Girava voce, inoltre, che Amadeus sarebbe stato in trattativa per la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo 2025. Eventualità poi prontamente smentita. L’edizione 2024 potrebbe quindi essere davvero l’ultima sotto la sua conduzione e la sua direzione artistica, dopo quattro anni di grandi successi e di cambiamenti, soprattutto sotto il punto di vista delle canzoni proposte. Pensiamo ad esempio al fenomeno Måneskin: solo qualche anno prima, sarebbe stato impensabile che un brano come Zitti e buoni potesse vincere Sanremo, o ancora al rilancio di Paola e Chiara, tornate insieme con il brano Furore poi diventata una hit di grande successo.

Cinque Sanremo consecutivi non sono pochi. E il direttore artistico ha lavorato moltissimo perché tutte le edizioni portassero qualcosa di nuovo. Il 2020 è stato l’anno della prova: un’edizione torrenziale in cui aveva voluto davvero inserire di tutto, ma che ancora era poco efficace. 2021, l’anno più duro e in piena pandemia. Senza pubblico e limitato dalle restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. Poi l’anno della rinascita, il 2022, con Blanco e Mahmood sul gradino più alto del podio con Brividi. E infine il 2023, l’edizione degli “scandali”, tra Blanco che devasta il palco durante la sua esibizione in L’isola delle rose e il bacio tra Fedez e Rosa Chemical. E il 2025? Si scoprirà. Intanto ci assicuriamo Marco Mengoni.