Fonte: IPA Fiorello a "Viva Rai2!"

Tra i temi maggiormente di attualità negli ultimi mesi troviamo l’intelligenza artificiale. Molti ne fanno uso, anche per lavoro, ma ci sono casi in cui viene interpellata in modo simpatico, come per il vincitore di Sanremo. C’è aria di Festival – ad oggi mancano 18 giorni alla prima serata, condotta da Amadeus insieme a Marco Mengoni – e non è mancata nemmeno l’ironia di Fiorello a Viva Rai2! sulle previsioni dell’IA, simpaticamente ribattezzata da lui come “ignoranza artificiale”.

Sanremo, il vincitore secondo l’intelligenza artificiale

Scommesse, Fantasanremo, fan sfegatati: il Festival non è ancora iniziato, ma c’è già grande curiosità su chi possa essere il vincitore del 2024. Nel 2023 abbiamo assistito al trionfo di Marco Mengoni, che ha vinto 10 anni dopo con Due Vite dopo il successo de L’Essenziale. Fanpage ha chiesto all’intelligenza artificiale di fare delle previsioni: stando a ChatGPT, potrebbe portare a casa la vittoria Angelina Mango, seguita da Geolier, The Kolors, Big Mama e Mahmood.

La vittoria è stata attribuita secondo un sistema di calcolo ben preciso, ovvero una media delle recensioni degli addetti stampa dopo aver ascoltato in anteprima le canzoni del Festival. L’algoritmo non ha dubbi, per così dire: il cast di Sanremo 2024 è molto variegato, e del resto sono ben 30 i Big in gara. Stando ai bookmaker, però, la combinazione vincente potrebbe essere quella di Alessandra Amoroso o Geolier.

L’ignoranza artificiale a Viva Rai2!, l’ironia di Fiorello

Ovviamente, non poteva mancare l’ironia di Fiorello a Viva Rai2! sulle previsioni del vincitore del Festival di Sanremo. Solamente che non si è rivolto all’intelligenza artificiale, bensì all’ignoranza artificiale. “Abbiamo chiesto: secondo te, ignoranza artificiale, chi vince Sanremo? Vediamo che cosa dice”. Ovviamente, lo sketch non ha fatto una vera e propria previsione in questo caso, bensì un momento goliardico per cavalcare l’onda della notizia legata all’intelligenza artificiale. “Al decimo posto Loredana Mannoia, nono posto Fiorella Bertè, ottavo posto i Sangiorgi“. La classifica si è conclusa con la “vittoria” dei Ricchi e Poveri.

Quando inizia il Festival di Sanremo

Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo. La prima serata è in programma per martedì 6 febbraio 2024, per poi proseguire fino alla finale di sabato 10. Cinque serate per l’edizione, come di consueto negli ultimi anni: ben 30 sono i Big in gara, 27 annunciati da Amadeus nel corso del Tg1 a dicembre e 3 i vincitori di Sanremo Giovani. Durante le prime tre serate, gli artisti in gara presentano la propria canzone; come da tradizione, la quarta serata di venerdì 9 febbraio è dedicata alle cover.

Molte delle sorprese sono state già svelate nel corso delle varie ospitate di Amadeus, come a Viva Rai2!, al Tg1. Sappiamo i nomi delle co-conduttrici (Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini), e dei co-conduttori (Marco Mengoni e Rosario Fiorello). Tra gli ospiti ci sono invece Giovanni Allevi, Russell Crowe, Eros Ramazzotti, Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti. Non sono comunque escluse ulteriori novità. Sappiamo anche chi si esibisce in Piazza Colombo, sul palco galleggiante e chi conduce il PrimaFestival: ormai abbiamo ben chiaro che questa sarà un’altra edizione all’altezza delle precedenti, sempre con la conduzione e direzione artistica di Amadeus.