Fiorello a Viva Rai2!, “La telefonata di Giorgia Meloni: lui resta”

Fiorello nella puntata di oggi 16 aprile a Viva Rai2! non poteva non parlare di Amadeus e della sua dipartita dalla Rai per il Nove. Lo showman rassicura tutti, lui resterà e a tal proposito ironizza, citando anche una telefonata di Giorgia Meloni con la richiesta speciale su di lui. Ma il pubblico dello show si divide e su Instagram compare qualche commento critico. Ormai non se ne può più di sentir parlare dell’ex conduttore del Festival di Sanremo. Mentre Serena Ionta, alias Serepocaiontas, addolcisce l’atmosfera con la sua musica.

Fiorello, “Amadeus-Belzebù si porta Sanremo alla Nove”

Oggi a Viva Rai2!, durante il mattin show, Fiorello ammette di essere alla ricerca di notizie più leggere, per contrastare quelle così tragiche degli ultimi giorni. Inizia quindi un’altra mattina in compagnia della banda più scatenata di sempre: lo showman, con Biggio, Casciari e tutto il cast, ci aggiorna sulla rassegna del giorno tra musica e ironia, con l’esibizione speciale della ‘ragazza con l’ukulele’, Serepocaiontas – uno dei talenti dello show.

“Grazie veramente di cuore Amadeus, devo ringraziarlo. Se non esistessi, dovrebbero inventarti: sei l’antidoto alla guerra, si parla solo di te sui giornali!”. Continua ad essere grande tema di discussione il futuro del conduttore, spesso soprannominato dall’amico Fiorello come Belzebù: “’Amadeus, la nota della Rai sulla decisione del suo conduttore di punta per il quale si conferma la stima’: questa è la faccia di stima di Roberto Sergio, una faccia molto ‘stimosa – scherza lo showman, per poi continuare – Ecco un altro titolo, ‘Perdere Sanremo’, perché si dice che la convenzione con la Rai sia fino al 2025 e c’è chi pensa che Belzebù si porti Sanremo alla Nove. Significa che poi questa estate me lo trovo in spiaggia vestito da Warner Bros. Il direttore generale Giampaolo Rossi assicura che hanno già fatto un’offerta per Una voce per San Marino”- ironizza ovviamente Fiorello.

La telefonata di Giorgia Meloni: “Resti Fiorello”

Lo showman si rivolge poi direttamente alla stampa: ”Vorrei ricordare ai giornalisti che io e Ama siamo molti amici, ma ognuno ha la sua vita e siamo persone differenti. Io ho una moglie che si chiama Susanna, la sua invece si chiama Giovanna. Abbiamo figli diversi: lui ha Josè, io ho Angelica e Olivia. Abbiamo cose diverse, lui vive a Milano, io vivo a Roma. Tipo, lui va al Nove e io no! Ecco, siccome lui va lì, a quanto pare per tutti anche io devo andare – puntualizza Fiorello e poi continua sorpreso – Vedete, addirittura da Palazzo Chigi è partita una telefonata: ‘Fiorello deve restare – dove devo restare? – a qualsiasi costo’. Parla la Meloni “Resti Fiorello”, no, ma le è proprio partita una telefonata. Ma cosa c’entro io? ‘Convincetelo, legatelo, blindatelo, coccolatelo’, mi lusinga, un bel massaggio all’ego, ma tutto questo non regge: io ho già un contratto col mio divano dal 10 maggio che mi riposo per un lungo periodo” – conclude il discorso.

Ancora ironia sull’eventuale partenza di Amadeus verso il canale Nove: “È ufficiale, il Nove passa ad Amadeus. Il canale sarà legato al conduttore con un contratto di 3 anni, che dichiara di essere molto contento per questa nuova avventura”.

Infine, si fa una puntualizzazione sul finale di stagione annunciato ieri in puntata: “Abbiamo detto che per l’ultima puntata sarebbe venuto Ama, e lo confermiamo. Potrebbe esserci Jovanotti che dobbiamo vedere come starà con la fisioterapia. Poi abbiamo detto che ci sarà un ospite a sorpresa che potrebbe esibirsi allo Stadio Olimpico. C’è chi ha capito che avremmo fatto tutta la puntata allo stadio con 80 mila persone. Lo stadio lo abbiamo solo per un’esibizione di un big. Noi lo chiediamo ai big, c’è chi dice no e passiamo al prossimo. Quindi non sappiamo ancora chi sarà!”.

Viva Rai2!, il pubblico si divide

Ma questa insistenza sul destino di Amadeus divide il pubblico di Viva Rai2! nella puntata di oggi 16 aprile. Sul profilo Instagram della trasmissione si leggono commenti entusiastici: “Seguo Amadeus da metà anni 90, mi piace come persona e mi sono piaciuti quasi tutti i suoi programmi. Continuerò a seguirlo con stima e affetto semplicemente perché mi porta divertimento e buonumore. Gli faccio un grande in bocca al lupo per questa sua nuova fase professionale”. “AMA una persona perbene ❤️ lo seguirò sempre”.

Ma c’è chi è stufo di sentire continuamente parlare di Amadeus e liquida così la questione: “Contenta per lui come lo sarei stata per qualcun altro. Scelta personale come tutte quelle che fanno i lavoratori in ogni ambito, non credo si debba manipolare i programmi o i notiziari 😂 È andato via dalla Rai e quindi? Ci sono tante reti, buon per lui, ma non vi rendete conto che lui sapeva già di andarsene perché se no non avrebbe mollato Sanremo 😂 e come tutti i lavoratori che cambiano, ha voluto cambiare in meglio magari perché lo pagano di più, chissà 😂”. E chi lo dice in modo esplicito: “Fiorello hai annoiato anche tu“.