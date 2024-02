Fiorello a Viva Rai2!… Viva Sanremo: “Da Fazio non abbiamo detto tutta la verità”

Fonte: IPA Amadeus e Fiorello

Lunedì 5 febbraio inizia una settimana importante per Fiorello e la sua ciurma, lo show di Viva Rai2! si è trasferito a Sanremo per il Festival e Alessia Marcuzzi era già pronta ad accogliere tutta la squadra.

Dove e quando vedere Viva Rai2!…Viva Sanremo!

All’indomani del Festival di Sanremo, Fiorello, Biggio, Casciari e tutto il team del Mattin Show, insieme ad Alessia Marcuzzi, danno quindi il buongiorno al pubblico della città dei fiori in una nuova puntata di Viva Rai2!…Viva Sanremo!. L’allegra compagnia si è riunita oggi 5 febbraio, nell’inedita cornice dell’Ariston all’alba, davanti a una folla urlante, accolta dalla banda di Bordighera. Da domani, 6 febbraio – primo giorno del Festival – si comincia con la diretta notturna al termine della manifestazione, in replica ogni mattina alle ore 7.00.

Fiorello, la verità non detta da Fabio Fazio a Che tempo che fa

Nonostante la nuova location, la puntata viene inaugurata come sempre dall’immancabile commento alle notizie del giorno, in particolare dalle notizie su Sanremo. “Ieri da Fazio abbiamo dichiarato che sarà l’ultimo Sanremo, ma non gli abbiamo detto tutto” scherza Fiorello. “Non solo il cantante che vincerà Sanremo non potrà andare alla Nove, ma non la potrà guardare per due settimane!”.

E continua inarrestabile: “Durante Sanremo 3×3 farà 6, così hanno deciso i vertici Rai. D’altronde – conclude – è tutta colpa di Belzebù/Amadeus, invidioso perché Fazio ha avuto il Papa, mentre noi Sangiovanni e i Santi Francesi”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Sanremo

Nominato per gran parte della puntata, Amadeus in persona fa infine la sua apparizione fuori dall’Aristonello, in un’inedita tenuta rock cui non manca davvero nulla: giacca di pelle, chitarra elettrica e tanto di parrucca con la cresta. “Questo è l’ultimo Sanremo, ve l’ho detto! E faremo anche di peggio” promette lo showman dopo l’esibizione del Direttore Artistico di Sanremo.

“Neanche i Kiss …Il pubblico è ammutolito”. E rivolto ad Amadeus: “Prometto al pubblico che ci sta seguendo che una delle cinque sere verrò in sala con la parrucca che stai indossando ora e tu farai un annuncio serio di un cantante con questa in testa”.

Fiorello conquista tutti anche su Instagram

Se a Sanremo Fiorello e la sua squadra vengono accolti in trionfo, non da meno sul profilo Instagram di Viva Rai2! dove si scatenano i complimenti. “siete meravigliosi…una boccata di vitalità e gioia fantastici❣️❣️❣️❣️❣️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻”. “Inizio scoppiettante!!😂 Sanremo si amaaaaaaa😍Ama e Fiore Number one👏👏👏”. “Grande! Grandi tu e Fiorello siete una coppia fantastica! Non sarebbe lo stesso festival senza Fiorello! Tutto un altro festival moderno,allegro e entusiasmante! ❤️👏”. “Io ho ripreso a guardare Sanremo dall inizio alla fine da quando c è Belzebù 😂 con Fiorello , peccato che sarà l ultimo 🤷”.

Ma in particolare tutti attendono con trepidazione Amadeus sul palco dell’Ariston imparruccato annunciare i cantanti.